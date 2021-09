Daar zijn de luizen weer: dermatoloog geeft strijdplan tegen vieze (en vervelende) beestjes

Welke smeersala­de is het gezondst? Diëtiste test 15 varianten: "Minder suiker op de ingrediën­ten­lijst zorgt soms voor amper 10 kcal minder per boterham”

28 augustus Tijdens het telewerken smeren we nog steeds massaal zelf een boterham of broodje voor de lunch, in plaats van er eentje te bestellen. Het populairste beleg hiervoor blijken smeersalades te zijn. Liefst 8 op 10 Belgen haalt er regelmatig in huis. Vooral klassiekers als kip curry, tonijn en krabsalade vallen in de smaak. Maar zijn die ook een gezonde keuze? Diëtiste Sanne Mouha nam de ingrediënten van een aantal merken onder de loep. “Vaak is meer dan de helft van een salade olie, en minder dan de helft dus vlees, vis of groenten.”