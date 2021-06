Culinair journaliste tipt 10 unieke zomerbars in Vlaanderen: “Nestel je onder een palmboom en bewonder de zonsondergang met een cocktail in de hand”

“Jupiler smaakt niet beter dan Heineken”: biersomme­lier Sofie Vanrafelg­hem proeft 10 populaire pilsen

24 april Een fris en goed getapt pintje van ’t vat, daarvoor moeten we nog heel even geduld oefenen. Gelukkig kunnen we in afwachting met onze bubbel genieten van een sixpack pils. Velen zijn ervan overtuigd dat ‘hun merk’ de beste pils is. Maar welke smaakt nu écht het lekkerst? Onze biersommelier Sofie Vanrafelghem deed de test en proefde blind de meest populaire pilsen van brouwerijen. En ze merkte toch duidelijke verschillen.