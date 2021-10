Contracten van onbepaalde duur pieken: wat zijn de voor- en nadelen?

JobatBelgische bedrijven sluiten weer volop nieuwe contracten van onbepaalde duur af. Het aantal zit opnieuw op het niveau van vóór corona. Van januari tot en met augustus werden er zelfs 1,7% meer nieuwe arbeidscontracten getekend. Dat blijkt uit gegevens van Acerta bij 260.000 werkende Belgen. Jobat.be somt samen met het hr-dienstenbedrijf de verschillen op tussen een contract van bepaalde en onbepaalde duur. Wat is nu het interessantst als werknemer, en is er een verschil qua loon?

Uit het onderzoek van Acerta blijkt dat er in augustus zelfs een heuse piek was in het aantal contracten van onbepaalde duur, dat liefst 26% hoger lag in vergelijking met 2019. Dat de jobmobiliteit voor het eerst dit jaar opnieuw even hoog is dan in 2019, toont volgens Acerta aan dat de arbeidsmarkt hersteld is van de coronacrisis. “De instroomcijfers zijn een barometer van de arbeidsmarkt en van onze economie”, zegt Nele Ronsmans, expert talentontwikkeling bij Acerta. “Elk nieuw afgesloten arbeidscontract is als olie die de arbeidsmarkt goed laat draaien. Al blijft het voor onze Belgische ondernemingen nog steeds een enorme uitdaging om geschikte mensen te vinden. Openstaande vacatures zijn nog geen garantie op contracten van onbepaalde duur. Dat er de eerste acht maanden van dit jaar al een kwart meer arbeidscontracten getekend zijn dan vorig jaar, is dus echt goed nieuws.”

Bepaalde of onbepaalde duur?

Wie houdt van zekerheid en stabiliteit, droomt ervan om met een contract van onbepaalde duur te kunnen beginnen. Jobhoppers en avontuurlijker ingestelde mensen kunnen echter gebaat zijn bij contracten van onbepaalde duur. Acerta somt de belangrijkste verschillen op tussen contracten van bepaalde en onbepaalde duur:

• Bij een contract van onbepaalde duur kan de medewerker voor een lange(re) tijd aangeworven blijven. Er hangt geen einddatum aan vast en dat biedt een langetermijnperspectief, zowel voor de werkgever als de werknemer. Een contract voor bepaalde duur bevat per definitie een einddatum. De mogelijkheid om opeenvolgende contracten voor bepaalde duur te sluiten is strikt geregeld (gelimiteerd) in de wetgeving.

• Beide contracten kunnen zowel werkgever als werknemer eenzijdig beëindigen. De ontslagregels zijn tijdens de eerste helft van het contract voor bepaalde duur (en maximaal tijdens de eerste zes maanden) gelijk aan de regels die gelden voor het beëindigen van een contract voor onbepaalde duur (althans bij een eerste contract voor bepaalde duur). Tijdens de tweede helft van het contract (of een opeenvolgend contract) voor bepaalde duur gelden er strengere ontslagregels.

• Een contract voor bepaalde duur van minder dan drie maanden kan de werkgever beëindigen zonder vergoeding of opzeggingstermijn na een ziekte of ongeval van meer dan zeven dagen en voor zover de eerste helft van de looptijd van het contract is verstreken.

• Een contract voor bepaalde duur, met een looptijd van ten minste drie maanden, kan beëindigd worden na zes maanden ziekte of ongeval mits betaling van een vergoeding die gelijk is aan het loon voor de resterende duur van het contract, met een maximum van drie maanden loon.

• Je anciënniteit loopt bij beide contracttypes door, de ononderbroken dienst bij eenzelfde werkgever is immers het aanknooppunt. Een medewerker met een contract voor bepaalde duur blijft doorgaans wel minder lang in dienst en bouwt in dat geval minder anciënniteit op.

• Enkel in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur kan je bepaalde clausules (concurrentiebeding, scholingsbeding) inlassen.

• Een kennelijk onredelijk ontslag kan enkel worden ingeroepen in geval van een contract onbepaalde duur. Ontslagmotivering is bij beide contracttypes mogelijk.

En wat met het salaris?

“De loon-en arbeidsvoorwaarden worden op dezelfde manier toegepast voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en bepaalde duur”, zegt Inge Verdonck, juridisch adviseur Kenniscentrum bij Acerta. “In beide gevallen gaat het om arbeidsovereenkomsten waar wetgeving, besluiten en collectieve arbeidsovereenkomsten op van toepassing zijn. Het loon zal dus in principe hetzelfde zijn, overeenkomstig de voorziene periode van tewerkstelling en pro rata de tewerkstellingsbreuk in geval van deeltijds werken. Wel blijft een medewerker met een contract van bepaalde duur doorgaans minder lang in dienst waardoor hij of zij minder loonstappen kan opbouwen dan een collega die voor een langere, onbepaalde tijd op post blijft.”

