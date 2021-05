“Containerschepen zijn vervuilend, maar door hun immense lading valt de milieukost per kilo fruit toch nog mee”: zo kies je duurzaam fruit

In de zomer en de herfst is het makkelijk: de winkelrekken barsten van de fruitsoorten die in eigen land geteeld worden. Over duurzaamheid hoef je nauwelijks na te denken. Maar wat in de winter en de lente? Moet je je tot peren of appels beperken? Of zijn er nog andere opties? “Fruit uit Europese landen met warm klimaat zijn vaak een betere keuze dan dat uit sterk verwarmde Belgische serres.”