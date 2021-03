Composthoop in je tuin: wat mag er wel, en vooral niet op? “Goede compost stinkt nooit”

Wil je maximaal genieten van je tuin, maar er zo weinig mogelijk werk aan hebben? Onze tuinexper­te legt uit hoe je dat aanpakt

4 maart Wil je ook graag flink investeren in je tuin? Je bent niet alleen, zo blijkt uit onze recentste woonenquête. Genieten en gezelligheid staat voorop, aan werken in de tuin willen we liever niet te veel tijd besteden. Wat kun je allemaal doen om je tuin nog onderhoudsvriendelijker te maken en er langer van te genieten? Onze tuinexperte Laurence Machiels geeft advies. Meer advies over (ver)bouwen vind je in onze bouwgids.