Ciska (39) geeft al acht jaar aan een stuk borstvoeding: “Kinderen geven zelf aan wanneer ze dit niet meer willen”

Ouders en kinderen die bed delen: het gebeurt vaker dan je denkt: “Al die handjes en voetjes rondom ons, we kunnen niet meer zonder”

‘Bedsharing’ of ‘cosleeping’ - ouders en kinderen die een bed of slaapkamer delen - is een ding. Toch is niet iedereen zo overtuigd, vaak wegens het risico op verstikking, op té afhankelijke kinderen, of slaapproblemen. “Veel mensen durven zelfs niet zeggen dat ze samen slapen met hun kinderen”. Hoe meer zielen in bed, hoe meer vreugd, of is het meer dan dat? Experts geven uitleg en twee gezinnen getuigen.

27 mei