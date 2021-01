Circulaire woning van Peter en Evelien toont bouwmethode van de toekomst: “Bijna alles kan uit elkaar om te hergebruiken”

Rush op bouwgron­den, (eventjes) dalende prijzen en tweede verblijf in recreatie­park: dit worden dé vastgoed­trends van 2021

10 januari De vastgoedverkoop maakte in 2020 bokkensprongen door corona en zal ook dit jaar sterk beïnvloed worden door de pandemie, maar onze woonexpert Björn Cocquyt spot nog andere trends in 2021. “Via virtual reality zal je in 2021 een gloednieuwe woning kunnen zien nog voor de eerste steen is gelegd.”