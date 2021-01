Chinese wagens steeds populairder: onze auto-expert test er twee en belicht de voor- én nadelen

Oké, het is nog niet voor morgen, maar de Chinese autobouwers maken zich op om hun waar massaal alhier te komen aanprijzen. En trouwe HLN-lezers weten het al sinds oktober: er bestaan tientallen Chinese automerken, waarvan er al enkele in ons land verkrijgbaar zijn. Twee van de merken die we toen voorstelden waren BAIC en DFSK en ik keek er met groot ongeduld naar uit om er eens mee te rijden. Bij deze: de BAIC X55 — een compacte SUV — en de DFSK Fengon — een grote crossover, een combinatie van SUV en coupé.