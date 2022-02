Child Focus waarschuwt voor ‘soft porn’ op TikTok: “Dit kan een toegangspoort worden voor kinderlokkers”

Op TikTok zorgt een nieuwe trend voor ophef: meisjes doen voor de camera alsof ze seks hebben. Op die manier willen ze meer likes halen om geld te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Child Focus vindt de praktijk ontoelaatbaar en roept TikTok op om hun verantwoordelijkheid te nemen: “Jongeren kunnen in het slechtste geval slachtoffer worden van misbruik.” Pedagoog Niels Van Paemel legt ook uit wat je als ouder best doet in zo’n situatie.

Met een simpele zoekopdracht vind je al snel meerdere voorbeelden. Telkens gaat het om meisjes die sexy gekleed zijn en een vrijpartij in scène zetten. Dat doen ze door zich bijvoorbeeld vast te houden aan een bedsteun en heen en weer te wiebelen. Vaak doen ze dat live, om zo nog meer reacties los te kweken. Ook verdienen ze er geld mee, want kijkers kunnen een gift schenken.

TikTok zelf doet niets aan het fenomeen. “Het is niet in strijd met hun richtlijnen”, zegt Child Focus-medewerker Niels Van Paemel. “Als er bijvoorbeeld bloot te zien was, had TikTok de video waarschijnlijk al lang verwijderd. Maar in dit geval spreken we over een soort grijze zone.”

Quote Pikante video’s kunnen jarenlang blijven opduiken, en bovendien is online geld verdienen strafbaar in bepaalde gevallen Niels Van Paemel, Child Focus

Toch kan de ‘soft porn’ wel degelijk schadelijk zijn: “Enerzijds omdat het een fout beeld geeft aan minderjarigen”, klinkt het bij Child Focus. “Zij krijgen misschien de indruk dat het goed is om je zo te tonen op sociale media, want je krijgt er immers meer likes door. Anderzijds omdat het een toegangspoort kan worden voor kinderlokkers. Zij kunnen je door zo’n video’s te plaatsen makkelijker benaderen.”

Child Focus vraagt dan ook aan TikTok om hun verantwoordelijkheid te nemen: “TikTok moet nog meer investeren in de online veiligheid. Het is immers door hun algoritme dat de video’s blijven verschijnen op tijdlijnen. Ook vragen we aan jongeren om de video’s te vermijden. Want hoe meer er wordt gekeken, hoe langer zulke filmpjes blijven rondgaan.”

Ook Sensoa vindt het fenomeen problematisch: “Het is echt iets waar we voor moeten oppassen. We zien vaker en vaker dat TikTok niet zo sterk is in het screenen van hun filmpjes. Daardoor wordt de app geseksualiseerd, en kan het verkeerde signalen uitzenden naar tieners. Het is belangrijk dat de ouders hun kinderen hierin begeleiden en hen de juiste informatie geven.”

Jongeren kunnen voor vragen rond cyberproblemen terecht bij Cybersquad.

Wat kan je als ouder het best doen in zo’n situatie? Niels Van Paemel geeft advies: 1. Wees open: maak je kind duidelijk dat het voor vragen altijd bij jou terecht kan. 2. Oordeel niet: als je kind een seksueel getinte video plaatst, is het belangrijk om niet kwaad te worden. Anders zal je kind zich nog meer afsluiten en waarschijnlijk nog minder dingen tegen jou vertellen. 3. Leer je kind om veilig met het internet om te gaan: maak hen duidelijk dat het geen goed idee is om geld te verdienen door pikante video’s te maken op sociale media. Die kunnen immers nog jarenlang blijven opduiken, en bovendien is online geld verdienen strafbaar in bepaalde gevallen. Wijs hen er ook op dat het beter is om geen onbekenden toe te voegen of om hen foto’s te sturen. 4. Geef zelf het goede voorbeeld: wees zelf voorzichtig met wat je op sociale media plaatst, en geef niet zomaar persoonlijke informatie weg. 5. Maak je kind duidelijk dat likes niet de wereld zijn: veel jongeren vinden likes halen erg belangrijk. Vertel hen dat dat niet zo moet zijn. Er zijn andere manieren om je te profileren in de wereld. Bovendien heeft een like van een onbekende weinig emotionele ‘waarde’. 6. Zoek hulp van buitenaf: als je kind liever niet met jou wil praten, kan je hem of haar altijd doorverwijzen naar ‘Iedereen een Max’. Dat is een campagne van Child Focus waarbij ieder kind op een externe vertrouwenspersoon kan rekenen.

Lees ook