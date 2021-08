Chemie en farma al jaren de best betalende sectoren: daarom verdien je er zo goed

SalarisHet is algemeen geweten dat je in de chemie of farmaceutische industrie aan de slag moet als je goed je boterham wil verdienen. Waar het gemiddelde maandloon in België 3.627 bruto bedraagt, ligt dit in deze sectoren volgens het Belgische statistiekbureau Statbel op maar liefst 4.669 euro. Maar hoe komt dat eigenlijk? “De war on talent woedt hier erg hevig”, verklaart Frank Vander Sijpe van Securex aan Jobat.be .

Topmensen met toplonen

“Er zijn een aantal redenen waarom de lonen in de chemie en farmaceutische industrie al van oudsher zo hoog zijn”, weet Frank Vander Sijpe, Director HR Trends & Insights bij Securex. “Dat onderzoek en innovatie ontzettend belangrijk zijn, is er één van. Omdat alles afhangt van patenten moeten die bedrijven continu nieuwe chemische en farmaceutische producten ontwikkelen om winst te maken. Daarvoor heb je de beste mensen nodig. Dat bleek ook met corona: je wil graag R&D-experten in huis hebben die snel een vaccin kunnen maken. Om toppersoneel binnen te halen, moet je toplonen bieden. Te meer omdat specialisten in wetenschappen, technologie en engineering overal erg gegeerd zijn.”

Volgens Statbel verdienen R&D-medewerkers in de chemie en farmacie gemiddeld 5.598 euro bruto per maand, ofwel zo'n 3.060 euro netto. Ter vergelijking: het gemiddelde loon in research & development over alle sectoren heen bedraagt 5.026 euro bruto (2.829 euro netto).

Non-stop productie

Ook als arbeider in de chemische en farmaceutische sector verdien je bovengemiddeld. “Dat komt omdat de machines in het productiegedeelte van deze bedrijven ontzettend duur zijn”, verklaart Vander Sijpe. “Ze moeten optimaal worden benut en draaien dus dag en nacht, 7 op 7. Door een goed loon aan te bieden slagen de firma’s erin om werkkrachten te vinden die in een volcontinu systeem willen werken en veel flexibiliteit aan de dag leggen.” Volgens Vander Sijpe zijn veel productiearbeiders in deze sector bovendien hoger geschoold. “Nauwkeurigheid is in zo’n omgeving heel belangrijk. Je assembleert geen machine, je werkt met chemische stoffen. Als er iets misgaat, kan dat ernstige gevolgen hebben. Dankzij het loonpakket kunnen deze bedrijven vaak bachelors overtuigen om in de productie te starten.”

Reken als hooggeschoolde productiearbeider op een gemiddeld brutoloon van 4.434 euro (2.601 euro netto) in deze sector. Heb je geen hoger diploma, dan zal je loon rond de 3.776 euro bruto (2.261 euro netto) schommelen.

Jonge starters nodig

Niet alleen de aard van het werk dwingt werkgevers in de chemie en farmaceutische industrie ertoe om aantrekkelijke loonpakketten aan te bieden. De sector kampt ook met een enorme vergrijzing. “Een op de drie werknemers is momenteel ouder dan 50 jaar”, weet de hr-expert. “De bedrijven moeten de komende jaren dus heel wat mensen vervangen. Bovendien is de sector volop aan het groeien, waardoor er sowieso meer werkkrachten nodig zijn. Hoge lonen én startlonen zijn dus een must om jonge mensen aan te trekken en te behouden.”

Bedrijfscultuur

De uitstekende voorwaarden gelden trouwens niet alleen voor R&D-experten en productiemedewerkers. “Alle werknemers worden goed betaald, van administratieve krachten tot hr-medewerkers. Dat is eigen aan de cultuur van die firma's”, aldus Vander Sijpe. Bovendien bestaan er heel wat loonafspraken binnen de sector, waardoor je als werknemer sowieso in een hoge schaal terechtkomt. Ongeacht je profiel. Een administratief medewerker verdient in de chemie en farmacie bijvoorbeeld gemiddeld 3.387 euro bruto (2.136 euro netto), terwijl dat over alle sectoren heen 3.090 euro bruto (2.004 netto) is.

Internationale reuzen

Natuurlijk zou iedere werkgever zijn personeel graag een riant loon bieden. De war on talent woedt immers overal. Producten van chemische en farmaceutische bedrijven kennen doorgaans echter een gemiddeld hogere bruto winstmarge in vergelijking met die van veel andere sectoren. “Die winstmarge laat hen toe om te investeren in hun duur machinepark én in hun personeel”, besluit de expert. “Bovendien zijn de meeste werkgevers in de chemie en farma grote, internationale spelers. Die hebben nu eenmaal meer middelen en betalen gemiddeld genomen beter dan kleine organisaties.”

