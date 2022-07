Charlotte (41) kampt met plotse slaapaanvallen: “Ik zakte zelfs op de trap ineen”. Neuroloog legt uit wat je tegen narcolepsie kan doen

Als slaap je wakker houdt: dit zijn de meest voorkomen­de slaapstoor­nis­sen (en wat je eraan kunt doen)

Ongeveer één op de tien Belgen worstelt elke nacht met de zandman. Vervelend, al wordt het pas echt eng als je narcolepsie hebt, of een slaapverlamming zoals ‘Temptation’-Pommeline. “Op een bepaald moment werd ik wakker en kon ik mij niet meer bewegen. Ik kreeg zelfs geen adem meer ...” Slaapexpert Johan Verbraecken legt uit wat de meest voorkomende slaapstoornissen zijn. En belangrijker: hoe je ze kan herkennen en behandelen. Meer interessante artikels over slapen lees je in ons dossier.

