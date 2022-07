Charlotte (41) getuigt over leven met narcolepsie: "Autorijden mag enkel met rilatine voor korte ritten van maximum 20 minuten”

IJs waar je ongelimi­teerd van kan eten: het bestaat en zo maak je het

Of het nu een waterijsje is of een bol roomijs: we genieten allemaal af en toe van de zoete lekkernij. Het enige jammere? Dat het niet zo gezond is. Een bol klassiek vanille-ijs moet zéker kunnen, maar wat dacht je van ijs waar je ongelimiteerd van kan eten? Nicecream is een gezonder alternatief, op basis van amper twee ingrediënten waarvoor je geen ijsmachine nodig hebt om het zelf te maken.

14 juli