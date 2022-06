Charlene (35) en Hamza (36) kiezen voor een zachte opvoeding: “Onze kinderen mogen bijna alles”

“Introver­ten kunnen ook succesvol­le leidersfi­gu­ren zijn, denk aan Barack Obama en Bill Gates”: ben jij introvert? Doe de test

In een extraverte maatschappij waar luid roepen wordt aangemoedigd, neemt Ellen Jansegers het op voor de introverten. “Ik voelde me vaak niet gezien of niet gehoord, en dat leidde tot veel frustraties”, zegt zij. En dus schreef ze het boek ‘Zwijgen is goud’, waarin ze uitlegt wat introversie inhoudt en ingaat op de kracht van stille mensen. “Je kan als introvert echt wel bereiken wat je wil in het leven, zonder je natuur geweld aan te doen.”

