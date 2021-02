Carrièreswitch: deze tips helpen je op weg

Bestel loopbaancheques

Het stuur van je loopbaan omgooien doe je niet zomaar. Er gaat meestal heel wat denkwerk en voorbereiding aan vooraf. Voor je je huidige baan opzegt, dien je eerst goed te weten wat je wilt. Voor veel mensen is dat trouwens net zo moeilijk op hun 50ste als op hun 15de. Je kan lijstjes maken met de respectievelijke voor- en nadelen, online oriëntatietesten afleggen of alvast starten met het definiëren van wat je niet wil. Raak je er zelf echter niet uit of twijfel je of je bijvoorbeeld over de juiste capaciteiten beschikt, is het verstandig een loopbaancoach onder de arm te nemen.

Duik in de boeken

Besluit je een nieuwe richting in te slaan, zal je hoogstwaarschijnlijk moeten bijscholen. Bekijk welke kennis/skills en certificaten of diploma’s je nodig hebt om op te starten. Via een cursus en/of stage proef je alvast van de job van je dromen en maak je je de kneepjes eigen. Het aanbod loopt van korte workshops tot diepgravende studies in avond- of volwassenenonderwijs of zelfs aan de universiteit of hogeschool. Voor sommige knelpuntberoepen krijg je mogelijk meteen een contract en leer je alles ‘on the job’. Behoud je voorlopig je huidige job, ga dan na of je aanspraak maakt op betaald educatief verlof of opleidingskrediet. Onder bepaalde voorwaarden krijg je extra vrijaf voor het volgen van een erkende opleiding en hangt daar ook een financiële compensatie aan vast.

Shortcuts

Check ook of er een kortere weg is naar die beoogde functie. Speel de skills en ervaring die je reeds hebt opgedaan uit, want wellicht heb je kwaliteiten ontwikkeld die ook in een geheel ander beroep van pas komen. Je netwerk kan in dit opzicht eveneens goud waard zijn. Steek je licht op bij mensen die werken in het domein waar jij ook wilt belanden. Ze kunnen je voorstellen aan sleutelpersonen of helpen met goede raad en zijn mogelijk zelfs op de hoogte van openstaande posities nog voor daar een vacature voor verschijnt.

Praktijkervaring

Durf je niet meteen in het duister te springen, maak de switch dan geleidelijk aan. Informeer of je binnen je huidige organisatie misschien kunt evolueren naar de baan van je dromen. Is dit niet mogelijk kan je alvast vrijwilligerswerk doen of een flexi-job of deeltijdse betrekking opnemen in de sector en/of het vakgebied dat je voor ogen hebt. Zo doe je praktijkervaring op en verschaf je jezelf een realitycheck wat betreft je droombaan. Je ontdekt op eigen tempo of de job echt iets voor jou is en je niet tegen dezelfde problemen stuit als in je huidige baan.

Switchen is in

Een carrièreswitch vraagt om een portie durf en doorzettingsvermogen. Heb je alles op een rijtje gezet, blijf dan niet eindeloos mijmeren, maar treed in actie. Stel een plan van aanpak op en koppel dit aan de nodige deadlines. Besef dat een omschakeling tijd, energie en geld kost. Houd hier rekening mee maar geef zeker niet te snel op. Je bent trouwens niet de enige die het over een andere boeg wil gooien. Volgens een studie van rekruteringsbureau Hays hadden 8 op de 10 ondervraagden het voorbije jaar de intentie om professioneel te schakelen. Vooral jongere werknemers willen liefst eerst nog wat jobhoppen voor ze ergens settelen.

