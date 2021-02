Carrièreswitch als vijftigplusser: zo ga je aan de slag in de zorgsector

Studeren en verdienen

Zorgambassadeur Lon Holtzer wijst op het bestaan van enkele interessante alternatieven voor werknemers die willen omscholen naar een zorgberoep. Momenteel loopt bijvoorbeeld de campagne ‘Kies voor de zorg’. Heb je een contract in een andere sector en minstens twee jaar werkervaring? Dan kan je je nog tot 5 maart opgeven voor het project via het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten. Je doorloopt een selectieprocedure en krijg je groen licht, dan solliciteer je meteen bij een werkgever in de zorgsector. Zodra je een overeenkomst hebt ondertekend, geef je je ontslag op je huidige job. Tijdens je opleiding ontvang je een loon en een studiebeurs. Heb je je diploma behaald, hoef je niet opnieuw te solliciteren maar blijf je gewoon verder werken in dezelfde zorginstelling of ziekenhuis.