Caroline en Kim verhuisden naar de Franse Dordogne met hun kinderen: “Ze hebben de perfecte leeftijd om te emigreren”

Sari (33) en Arthur (44) voeden hun kinderen meertalig op in het buitenland: “Jonge kinderen zijn echte taalspon­zen”

Arthur (44) en Sari (33) uit Brussel verhuisden zo’n vijf jaar geleden naar de Elzas, dicht bij het drielandenpunt Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. In hun dorp zijn veertig nationaliteiten vertegenwoordigd, waardoor hun dochters Billie en Hanna al vier talen begrijpen en als expats opgroeien tot echte wereldburgers. “De opvoeding van onze kinderen is heel sociaal, wat een bewuste keuze is in deze covidtijd.”

6 maart