Capaciteitstarief vanaf volgend jaar: waarom we piekmomenten in ons energieverbruik beter vermijden

Meer lokale hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en warmtepompen stellen onze distributienetten in de toekomst bloot aan hogere, gelijktijdige piekbelastingen. Wanneer die toepassingen allemaal tegelijk in werking treden, dreigt dat het stroomnet almaar zwaarder te belasten. Om dat aan te kunnen, zouden zware investeringen nodig zijn. De Vlaamse energieregulator VREG wil dat scenario omzeilen door verbruikspieken te vermijden of af te vlakken. Daartoe vormt het capaciteitstarief een belangrijk instrument. Het tarief wordt toegepast op de netkosten, die ongeveer een kwart van de energiefactuur bedragen.

Maandpiek

De berekening van het capaciteitstarief gebeurt op basis van je maandpiek. Een maandpiek is het hoogste piekvermogen dat je tijdens een kwartier in die maand verbruikt. De laatste twaalf maandpieken samen bepalen de netkosten die een gezin moet betalen. Wie eenmaal per maand verschillende grote verbruikers tegelijk inschakelt, ziet zijn netkosten dus de hoogte in gaan. De consument die erin slaagt om zijn verbruik te spreiden, zal net minder betalen. Die regeling is enkel van toepassing op gezinnen met een digitale meter.

Betaal ik meer door het capaciteitstarief?

De impact op je energiefactuur zal sterk afhangen van je verbruiksgewoontes. De VREG verwacht dat het capaciteitstarief je energiekosten niet drastisch zal veranderen. Voorlopige simulaties wijzen erop dat ruim zestig procent van de gezinnen minder distributienettarieven zullen betalen of die met maximaal tien procent zullen zien toenemen ten opzichte van 2020.

De VREG schat het maandelijks piekvermogen bij een gemiddeld gezin op 3,15 kW. Een gezin met een doorsnee energieverbruik zou in dat geval 50 euro minder betalen, terwijl de kleine verbruiker 40 euro meer betaalt. Grote verbruikers met een elektrische wagen of warmtepomp genereren bij een gespreid verbruik waarschijnlijk het grootste voordeel, aangezien de netbeheerder de distributienettarieven niet langer aanrekent op basis van hun totale afname.

De eigenaars van een tweede verblijf komen er het meest bekaaid vanaf, aangezien iedereen een minimale bijdrage in de netkosten betaalt, zelfs wanneer je helemaal niks verbruikt. Daarnaast ziet het plaatje er ook nadelig uit voor wie zijn woning met accumulatieradiatoren verwarmt. Voor die doelgroep gaat de wijziging gepaard met de afbouw van het exclusieve nachttarief en verhoogde isolatiepremies.

Wat zijn de gevolgen bij een klassieke, analoge meter?

In tegenstelling tot de digitale meter, registreert de klassieke meter geen verbruikspieken. De VREG voorziet daarom een minimale vaste jaarlijkse bijdrage in de netkosten. Dat bedrag stemt overeen met de minimale bijdrage die gezinnen met een digitale meter betalen bij een capaciteitstarief. Daarnaast betalen eigenaars van een analoge meter een deel van de kosten per kilowattuur (kWh) aan een hoger tarief dan klanten met een digitale meter.

Volgens Leen Vandezande, woordvoerder van de VREG, zal het eindplaatje er bij beide groepen ongeveer gelijk uitzien: “Het kWh-tarief zal hoger zijn bij een klassieke dan bij een digitale meter. Het aandeel netkosten via de tariefdrager ‘gemiddelde maandpiek’ ligt dan weer hoger bij een digitale meter dan het aandeel vaste netkosten dat klanten met een klassieke meter betalen.”

Uitstel?

De uitrol van het capaciteitstarief stond initieel voor 1 januari 2022 gepland. Zowel Fluvius als Vlaams minister van Energie Zuhal Demir vroegen ondertussen om uitstel. Nu lijkt 1 juli 2022 de consensus te vormen. Wie in afwachting benieuwd is naar zijn huidige piekverbruik, kan dat alvast in het klantenportaal van Fluvius opvolgen.

