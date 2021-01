Canderel of tabletje stevia in je koffie? Diëtiste gaat na of suikervervangers wel zo gezond zijn

Afvallen versus ontbijten: is ‘s ochtends eten nu wel of geen must? Diëtiste Sanne Mouha geeft advies

15 januari Steeds meer mensen slaan het ontbijt over, vaak omdat het een makkelijke manier is om periodiek te vasten (interemittent fasting). Maar wat dan met het gezondheidsadvies dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is? En wat is het best voor het getal op je weegschaal? Diëtiste Sanne Mouha doorprikt de feiten en fabels van ontbijten en deelt ook haar favoriete, gezonde recept.