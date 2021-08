Burenhinder: "Vanaf 1/9 telt enkel de lengte van de boom. En de schaduw als die bovenmatige hinder veroorzaakt"

Vanaf 1 september wordt in ons land de allereerste wet van kracht die burenruzies moet beslechten. Dat ze welkom is, is duidelijk: het gedwongen thuiszitten tijdens de coronatijd heeft het aantal meldingen van burenruzies bij de verschillende instanties doen toenemen. Maar wat verandert er nu precies? En hoe pak je burenhinder het best aan? In deze reeks verduidelijken we niet enkel de nieuwe regels, maar bekijken we ook voor- en nadelen van de verschillende stappen naar een oplossing: van bemiddelaar tot vrederechter.