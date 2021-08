Buitenverlichting: zo hou je de energiekosten binnen de perken

Tuinverlichting draagt bij tot de sfeer en gezelligheid rond je woning. Tuinaannemers nemen daarom graag een heus verlichtingsplan mee in hun ontwerp. De mogelijkheden zijn haast oneindig: van muurlampen, over staande lampen, tot grondspots, tafellampen en vijververlichting. Daarnaast bieden leveranciers verschillende opties, zoals bewegingssensoren en licht-donker sensoren. Die keuzes hebben uiteraard een grote impact op het verbruiksplaatje.

Het goedkoopste energietarief versieren is bij iedere keuze een goed idee: ontdek hier welke leverancier de scherpste stroomprijzen hanteert

Solarverlichting: energie van Moeder Natuur

Solarverlichting werkt, zoals de naam al laat vermoeden, op zonne-energie. De zonnecel vangt het daglicht op en slaat de energie op in een oplaadbare batterij, die de lamp ’s avonds van stroom voorziet. Hoe lang de verlichting brandt, hangt af van de hoeveelheid overdag opgewekte zonne-energie en de grootte van de zonnecel. Het spreekt voor zich dat het aantal lichturen en de lichtsterkte tijdens de zomer hoger liggen dan op kille herfst- en winterdagen.

Ledverlichting

Fabrikanten van tuinverlichting weren almaar vaker gloeilampen uit hun aanbod. Ze kiezen met ledverlichting voor een duurzamer alternatief met een lager verbruik. Om na te gaan hoeveel ledbuitenverlichting je jaarlijks aan energie kost, bekeken we het verbruik van de twee buitenlampen die volgens de Nederlandse kluscommunity Tresna het hoogst staan aangeschreven.

Een buitenlamp die vanaf zonsondergang tot zonsopgang brandt, zal op jaarbasis ongeveer 4.000 branduren maken. Brandt de buitenverlichting alleen van de vooravond tot middernacht, dan gaan we uit van 1.500 uur per buitenlamp. Volgens de meest recente boordtabel van energieregulator CREG betaalt een Vlaams gezin een gemiddeld energietarief circa 0,27 euro per kwh.

21,6 euro per jaar

De ELRO LT3510P is een robuuste buitenlamp met bewegingsmelder en twee aparte ledspots van telkens 10 watt die je onafhankelijk van elkaar kunt richten. Daarbij is het goed om te weten dat 1.000 watt gelijk staat aan 1 kWh. Wanneer we de lampen 4.000 uur laten branden, dan bedraagt de jaarlijkse stroomfactuur 0,020 x 4.000 x 0,27 = 21,6 euro per jaar. Schakel je de verlichting enkel ’s avonds in, dan kost je dat 8,10 euro per jaar.

Bij de tweede lamp in het lijstje, de Philips myGarden Bustan Wandlamp, bedraagt het vermogen 4,5 watt. Op jaarbasis kost het verbruik bij een constante verlichting ’s nachts amper 4,70 euro.

Besparingstips

Een ledlamp is ongeveer acht maal zuiniger dan een gloeilamp, waardoor de energiekosten van buitenverlichting zeer beperkt blijven. Wie vandaag buitenverlichting aanschaft, neemt het energieverbruik dus best mee in zijn aankoopoverweging. Daarnaast bepaalt ook je energietarief het kostenplaatje. Wie via een leveranciersvergelijker het goedkoopste contract afsluit, bespaart vaak fors op zijn energiekosten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook