Buiten thuiswerken? Met deze tips kan je je scherm wél zien

MultimediaAl werkend achter je laptop bruinen klinkt heerlijk, maar in werkelijkheid is het niet zo evident om buiten te werken. Wanneer de zon op je scherm schijnt, kan je door de reflectie je collega’s niet meer zien of je mails minder goed lezen. Wij gingen op zoek naar tips die ervoor zorgen dat je toch buiten kan werken.

Vermijd in eerste instantie dat de zon rechtstreeks op je scherm zou schijnen. Sowieso is het niet aangeraden om in een hittegolf je elektronica naar buiten te brengen, want die is daar niet voor gemaakt. Niet alleen de warmte kan je toestel beschadigen, maar ook het direct zonlicht.

Pas je omgeving aan

De beste optie is uiteraard nog steeds om een plek in de schaduw op te zoeken. Wanneer die er niet is, kan je die gewoon zelf creëren! Met een parasol, bijvoorbeeld, of door je laptop af te schermen van het licht. Producenten als iCap of Walimex hebben zelfs ‘tentjes’ gemaakt waar je je laptop in kan plaatsen, maar er zijn ook goedkopere oplossingen. Zo hebben slimmeriken ontdekt dat je hiervoor perfect de opbergmandjes van IKEA kan gebruiken.

Kies voor een laptop met een helder scherm

Op je laptop kun je de helderheid van je scherm aanpassen, maar bij de ene laptop gaat dat al beter dan de andere. De Dell XPS 17 9700 heeft bijvoorbeeld een zeer helder scherm. Op zowel Windows-laptops als MacBooks kan je het contrast van je scherm ook verhogen, waardoor je het beter kan zien bij helder zonlicht.

Volledig scherm Dell XPS 17 9700 (RP08F) © Hardware Info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zorg ervoor dat je laptop stevig genoeg is

Een laptop met een mat scherm reflecteert minder zonlicht, maar met een beeldschermfilter kan ook dat geregeld worden. De Dell Latitude 5410 heeft standaard zo’n antireflectiescherm. Moet je je laptop sowieso vaak buiten gebruiken voor het werk? Dan is het misschien interessant om een toestel te kopen dat daar specifiek voor ontworpen is. Doorgaans gaat het om zogenaamde ‘rugged’ laptops, verstevigde toestellen die een stootje of zelfs een valpartij kunnen overleven.

Volledig scherm Dell Latitude 5410 (45VNN) © Hardware Info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook