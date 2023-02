Brussels by night: vier tophotels voor bourgondiërs, luxepaarden en globetrotters

Bourgondiërs: ontbijten als een koning

Ben jij als culinaire levensgenieter niet gesteld met een toastje met confituur ‘s ochtends? Wie de batterijen deftig wil opladen om vol energie de stad te gaan verkennen, kijkt daarom beter uit naar een logement mét ontbijtbuffet. En dit liefst voorafgegaan door het woordje ‘royaal’.

Een ontbijt dat ruimschoots aan die beschrijving voldoet, vind je in het NH Brussels EU Berlaymont, weg van de drukte, in het hart van de Europese wijk. Je smult er niet enkel van typisch lekkers als fruit, yoghurt, brood, eieren, kazen, vleeswaren, gerookte zalm en gebak, maar kan eveneens warme ontbijtgerechten bestellen. ‘s Avond dineer je in stijl in het à-la-carterestaurant L’Objectif, of doe je je te goed aan een snack of drankje in de Bistro.



Laat het smaken: boek nu een voordelige overnachting via de HLN Shop.

Volledig scherm NH Brussels EU Berlaymont. © NH Hotels

Luxepaarden: uitblazen in de wellness

Wie pure luxe verlangt na een bezige dag in de stad, kiest dan weer voor een hotel met wellness op de faciliteitenlijst. Om je gepijnigde voeten verdere afmatting te besparen en onafhankelijk te zijn van taxi of openbaar vervoer, opteer je daarbij voor een centraal gelegen logies.

En zo kom je al snel uit bij Juliana Hotel, dat vijf sterren achter de naam draagt. In het statige gebouw geniet je van alle luxe die je maar kan wensen, inclusief een spa- en wellnesscentrum dat ter jouw beschikking staat. Je komt zo na je activiteiten bijvoorbeeld op adem in de sauna, leeft je uit in de fitness of start de dag met een verkwikkende duik in het binnenzwembad.



Toe aan een relaxmomentje? Reserveer hier je luxekamer in hartje Brussel.

Volledig scherm © Juliana Hotel Brussels

In het groen: het beste van twee werelden

Hou je van de stad, maar evenzeer van de natuur? Combineer dan het beste van beide werelden en zoek een accommodatie in het groen. En jawel, die zijn er wel degelijk in Brussel.

In Maison Montana bevind je je bijvoorbeeld op slechts 600 meter van het mooie Ter Kamerenbos, de uitloper van het uitgestrekte Zoniënwoud. Aan je linkerhand heb je de bruisende stad en aan je rechter alle rust van de natuur. En dat met als uitvalsbasis een appartement in een riante oude villa, omringd door een prachtige tuin. Beter kan je niet hebben, toch?



Overtuigd? Klik hier voor meer info en de mogelijkheid tot boeken.

Volledig scherm © Maison Montana

Voor grote en kleine globetrotters: het vliegveld vlakbij

Wil je met het hele gezin de wijde wereld intrekken, is Brussel vaak een verplichte eerste halte om op je vliegtuig te kunnen stappen. Vertrekstress vermijden doe je door voor je vliegreis een dagje of nachtje in de hoofdstad bij te boeken. Zo ben je zeker op tijd op de luchthaven én kan je alvast in vakantiestemming komen in eigen land.

NH Brussels Airport biedt alle comfort voor het hele gezin. Heb je een vroege vlucht, hoef je je kids niet in het midden van de nacht uit bed te tillen, want het vliegveld bevindt zich op amper vijf minuutjes rijden én het hotel voorziet een gratis shuttle ernaartoe.

Het omgekeerde geldt eveneens: heb je bij je terugkeer in het land geen zin/energie om verder door te reizen naar je eigen bed, kan je er in alle rust uitbollen. Maar je verlaat het hotel nooit zonder degelijk ontbijt. Is het buffet nog niet geopend wanneer jij al weer weg moet, vraag je gewoon om een ‘early bird’ ontbijt. Voor je kroost is er een aangepast Kinderontbijt.



In alle rust reizen met (kleine) kinderen? Boek via de HLN Shop je overnachting aan voordelig tarief.

Volledig scherm NH Brussels Airport. © NH Hotels

