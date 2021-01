Britse prof bestempelt alcohol als puur vergif: “Eigenlijk drink je het best niet meer dan 2 glazen wijn ... per jáár!”

Aan taaafel! Communica­tie­we­ten­schap­per houdt pleidooi voor samen eten: “Dat moet je leren als kind”

5 januari Weet je waar wij naar uitkijken? Dat eerste familie-etentje na de lockdown. Ja, we zullen op 1,5 meter afstand in de tuin moeten zitten, en alle handen ontsmetten voor we in de chips grabbelen. Maar het zal oh zo heerlijk zijn om opnieuw samen te eten met de mensen die we het liefst zien. En dat is logisch, zegt docent Charlotte De Backer. Het creëert vertrouwen een heeft tal van voordelen. Ze legt uit hoe we daarvan kunnen profiteren in tijden van corona én diëten die tafelgenoten uiteendrijven. “Het is ongezellig en complex om van jouw eetvoorkeuren een dogma te maken. Als het niet medisch verplicht is, wees dan mild voor jezelf en anderen.”