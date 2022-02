Britney (24) en Yannick (23) moesten vroeg volwassen worden, zeker toen zij in verwachting bleek: “Doen we het wel goed, vragen we ons soms af”

Britney en Yannick zaten nog in de schoolbanken toen ze ontdekten dat ze een kind zouden krijgen. Menno was niet gepland maar welkom, en twee jaar later volgde een tweede zoontje, Mattz. Britney baseert zich op de warme opvoeding die ze kreeg, terwijl Yannick zijn kinderen de jeugd geeft waar hij zelf van droomde. “Wat ik heb gemist, geef ik mijn boys in overvloed.”