Assisen in tijden van corona: jury samenge­steld in refter, mét oog voor social distancing

2 juni In het Gentse gerechtsgebouw is vandaag de assisenjury geselecteerd die zal moeten oordelen over Megan D. uit Sint-Niklaas. Volgens het Openbaar Ministerie is ze verantwoordelijk voor de dood van de peuter van haar vriend, die in bad verdronk toen zij moest babysitten. Omwille van de coronamaatregelen verliep de jurysamenstelling niet zoals gewoonlijk, maar van incidenten was er geen sprake.