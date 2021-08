Brandweervrouw en ‘vroedman’ ontkrachten de clichés: “Vooral je karakter bepaalt of je hier op je plaats bent”

WerkplekHoe gelijk mannen en vrouwen en de kansen die ze krijgen/verdienen ook mogen zijn, in de praktijk blijken sommige beroepen bitter weinig divers wat betreft de aanwezigheid van beide geslachten. Volgens onderzoek van de FOD Economie is vroedvrouw het minst mannelijke beroep: 99% van de beoefenaars is vrouw. Het omgekeerde is waar voor heel wat bouwberoepen en brandweerlui, waar 99% van de professionelen mannen zijn. Jobat.be laat een uitzonderlijke man en vrouw aan het woord.

Pionier

Patrick Van den Abeele, vroedvrouw in UZ Brussel: “Ik ben er erg fier op vroedvrouw te zijn. Dit is de titel die op mijn diploma staat, de term vroedman is niet correct. Mijn werk is evenwel geen bewuste keuze geweest. Ik was er als 12-jarige rotsvast van overtuigd dat mijn toekomst in de verpleegkunde lag en heb dat dan ook gestudeerd. Via een stage ben ik echter op de kraamafdeling beland. In 1980 was ik bij de eerste jongens die er mochten beginnen. Dit om discriminatie tegen te gaan, want voordien waren er enkel meisjes toegelaten. Die stage is mij zo goed ‘bevallen’ dat ik nu nog steeds op de kraamafdeling werk. Het wonder van een geboorte is iedere keer een unieke gebeurtenis: zo mooi en indrukwekkend! Het greep mij tijdens mijn stage zo aan dat ik het wou blijven meemaken. Dat kan enkel als gynaecoloog, huisdokter of vroedvrouw. Dus heb ik voor dit laatste gekozen.”

Volledig scherm Patrick Van den Abeele, vroedvrouw

Vrouwelijke kant

“Samen met de collega met wie ik ben afgestudeerd, waren wij na onze stage de eerste mannen die op de materniteit van het UZ Brussel konden beginnen. En 38 jaar later staan we hier nog steeds, als enige mannen tussen veertig vrouwelijke collega’s. Ik ben hier echter altijd met open armen ontvangen geweest en ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen, ook al moest ik mij als man soms dubbel bewijzen. Mijn omgeving reageert eveneens steeds positief wanneer ik vertel wat ik doe. Ik merk enkel dat er bij sommige allochtone patiënten tegenwoordig meer tegenkanting is dan in de jaren ‘80 en ‘90. Aan het begin van mijn carrière was ik overal welkom om te helpen, waar er nu bij sommige moeders wel eens schroom bestaat, vooral als de echtgenoot aanwezig is. Dit zijn gelukkig uitzonderingen en met de jaren heb ik dit leren relativeren. Weigert een moeder mij aan haar bed, zal ik mij daar niet druk in maken en springen mijn vrouwelijke collega’s in. Ik kan zulke culturele verschillen begrijpen en enkel in levensbedreigende situaties schiet ik dan alsnog te hulp.”

Evenwicht

“Het grootste cliché is volgens mij dat een man zich niet zou kunnen inleven in een vrouw. Dat vind ik echt onzin, ik kan perfect alle zorgen bieden die een aanstaande moeder nodig heeft en heb veel empathie, ook al kan ik zelf geen kind ter wereld brengen. Vroeger hielpen kloosterzusters bij de bevalling en die hadden toch evenmin zelf kinderen gebaard? En het werk van kinderloze vroedvrouwen, is dat niet evenwaardig? Een ander hardnekkig cliché is dat je als mannelijke vroedvrouw wel homo moet zijn, maar dat klopt evenmin. Zowel mijn mannelijke collega als ik zijn hetero. Het is wel juist dat je een goed ontwikkelde vrouwelijke kant nodig hebt. Een echte macho zou hier waarschijnlijk niet op zijn plaats zijn. Door de hormonen zijn vrouwen vaak erg emotioneel en daar moet je mee omkunnen. Ik heb als voordeel dat ik samenwoon met mijn vrouw en dochter, en ook thuis altijd onder de vrouwen ben. Daarnaast moet je als vroedvrouw een zorgend en zacht karakter hebben, maar er is ook een belangrijk technisch aspect en ik merk dat mijn meer ‘mannelijke’ nuchterheid een evenwicht creëert in ons team en gemoederen tempert. Daadkracht en zelfverzekerdheid zijn verder onmisbaar, want in crisissituaties telt elke seconde. Een uitdaging is ook professionele afstand bewaren. Meeleven is goed, maar je mag het werk niet meenemen naar huis.”

Meer diversiteit

“Vroeger kon je pas na drie jaar verpleegkunde een specialisatiejaar verloskunde volgen. Dit maakte de studie toegankelijker en heeft voor mij alleszins de drempel verlaagd. Tegenwoordig moet je al meteen voor een driejarige opleiding vroedkunde kiezen en dat vind ik een gemiste kans voor mannelijke vroedvrouwen. De laatste paar jaar ben ik hier geen enkele jongen in de leerlingenbestanden meer tegengekomen. Ik snap dat het voor jongens van 18 jaar geen evidente beroepskeuze is. Op die leeftijd was een toekomst als vroedvrouw ook bij mij niet opgekomen. Dit vind ik best jammer want het is een erg mooi en dankbaar beroep. Ik wil mannen aanraden het een kans te geven en denk dat vooral meer informatie omtrent de opleiding en wat je kan betekenen als (mannelijke) vroedvrouw helpend kan zijn. Ook naast het kraambed heb je een belangrijke rol tijdens een zwangerschap en dat komt mijns inziens te weinig aan bod. Verder denk ik dat meer zichtbaarheid in de media een boost zou kunnen geven. Als er in een film of serie een kind ter wereld komt, kan je ervan op aan dat de vroedvrouw een vrouw zal zijn. Meer diversiteit in de media zou de instroom van mannen in ons beroep kunnen stimuleren.”

Kinderdroom

Emmeline Casteleyn, brandweervrouw in Brugge: “Op mijn 21e ben ik als vrijwilliger bij de brandweer van Hooglede gegaan, waar ik nu sergeant ben. Sinds twee jaar ben ik daarnaast beroepsbrandweervrouw in Brugge. Ons korps telt zo’n 100 man, waaronder slechts drie vrouwen, maar mijn keuze voor dit beroep lag voor de hand. Heel mijn familie zit bij de brandweer en als kind was het al mijn droom dezelfde weg op te gaan. Ik ben opgegroeid in een echte brandweerfamilie. Mijn grootvader was brandweerman, net als zijn vier zonen. Ook alle kleinkinderen hebben inmiddels zijn voorbeeld gevolgd, en je raadt nooit wat mijn twee zoontjes later willen worden!

Volledig scherm Brandweervrouw Emmeline Casteleyn prijkte al eens op de affiche van een aanwervingscampagne © Sam Vanacker

Veel sport

Ik merk eigenlijk geen verschillen met mijn mannelijke collega’s. Ik ben enorm goed ontvangen in een fantastische ploeg. We zijn goed op elkaar ingespeeld en het wederzijdse respect is groot. Voordien werkte ik in de gevangenis van Gent, dat deed ik ook graag, maar mijn interesse in de brandweer bleef opspelen. Ik hou zoveel van mijn job, dat ik kan zeggen dat ik even graag ga werken als vakantie neem. Het is uiteraard een mannenwereld, maar daar heb ik geen enkel probleem mee. Het is vooral je karakter dat bepaalt of je bij de brandweer past of niet. Mannenpraat stoort me niet en ik hou vooral van de spanning en uitdaging die bij elke interventie komen kijken. Je weet nooit hoe je dag eruit gaat zien als je op het werk toekomt. Een dosis onverschrokkenheid is onmisbaar en je moet een doorzetter zijn. Waar andere mensen van weglopen, daar gaan wij naartoe. Maar het mooie aan dit beroep is dat je er nooit alleen voor staat. Je kan vertrouwen op een sterk team aan je zij. Verder is een goede conditie natuurlijk vereist, wat maakt dat ik redelijk wat moet sporten. Maar ook koken is part of the job, want in het weekend moeten we ons eigen eten verzorgen. Die taak komt dan toch vaak op mijn schouders terecht, hoewel er nog goede koks in het team zitten.

Mijn beroep maakt mij zeker niet minder vrouwelijk. Een nagelstyliste zal ik misschien nooit worden, maar ik draag wel graag kleedjes en schoenen met hakken. Mensen verschieten dan ook vaak als ik vertel wat ik doe voor de kost!”

