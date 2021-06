Wil je scoren tijdens je sollicitatie? Stel zeker een paar van deze vragen

Polsen naar je loon of het aantal verlofdagen tijdens het eerste gesprek is een absolute no-go. Uiteraard is het belangrijk om die zaken aan te kaarten, maar doe dat pas in de tweede of derde ronde. De eerste kennismaking dient om uit te zoeken of er een match is tussen jou, de openstaande vacature en het bedrijf. Stel daarom liever een van de volgende vragen:

1. Waarom werkt u hier zelf graag?

Zo toon je dat je benieuwd bent naar de bedrijfscultuur en de positieve kanten van de firma. Mooi meegenomen is dat je door deze ietwat persoonlijke vraag ook meteen een band schept met de recruiter.

2. Hoe zal mijn doorsnee werkdag eruitzien?

Deze vraag bewijst niet alleen dat je oprecht geïnteresseerd bent in de job, het antwoord helpt je ook om een beter idee te krijgen van de functie zodat je kan inschatten of die echt iets voor jou is.

3. Wat zijn de grootste uitdagingen binnen mijn functie?

Hiernaar polsen helpt je eveneens om je een correct beeld te vormen van de job. Je laat zo bovendien zien dat je graag voorbereid bent en uitdagingen die op je pad komen het hoofd wil bieden, wat een uitstekende eigenschap is.

4. Wat willen jullie dat ik verwezenlijk in het komende halfjaar?

Zo ontdek je of de verwachtingen van de firma in dezelfde lijn liggen als die van jou. Je profileert jezelf ook als iemand die hands-on is en er graag - op de juiste manier - wil invliegen.

5. Met wie zal ik samenwerken?

Als de recruiter nog niet dieper is ingegaan op het team waarin je terecht zal komen, is het erg waardevol om hiernaar te vragen. Want je wil toch dat het klikt? Plus je laat zien dat je een teamplayer bent, die nieuwsgierig is naar de toekomstige collega’s.

6. Kan ik mijn toekomstige collega’s ontmoeten?

Nog interessanter dan luisteren naar verhalen over je potentiële collega’s is vragen of je hen in levenden lijve mag ontmoeten. Niet hier en nu natuurlijk, maar je kan wel polsen of dat tot de mogelijkheden behoort naarmate het sollicitatieproces vordert.

7. Welke kwaliteiten hebben jullie meest succesvolle werknemers?

Met deze vraag toon je dat je graag wil uitblinken en zal je tegelijkertijd meer te weten komen over de waarden van de firma. Wees niet bang om door te vragen: zal je nauw samenwerken met die collega’s? Van wie kan je het meeste leren?

8. Op welke manier worden prestaties geëvalueerd?

Opnieuw een vraag die getuigt van ambitie. Je laat op deze manier zien dat je openstaat voor feedback en graag wil groeien in je job.

9. Hoe gaat de firma de komende jaren evolueren?

Hoewel het tegenwoordig doodnormaal is om regelmatig van werkgever te veranderen, zijn bedrijven toch op zoek naar personeel dat een langere tijd blijft. Zeker als je een job gaat uitoefenen die enige interne opleiding vereist. Op deze manier verklap je dat je je graag voor een aanzienlijke periode wil engageren.

10. Hoe gaat deze sollicitatieprocedure verder?

Door te polsen wanneer je meer nieuws mag verwachten en hoeveel sollicitatierondes er nog zijn hoef je je niet nodeloos ongerust te maken als je een tijdje niets hoort, en bewijs je ook dat je enthousiast bent om de sollicitatie verder te zetten. De perfecte afsluiter!

