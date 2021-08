Wacht niet tot je hogere anciënniteit hebt: zo laat je je loon sneller stijgen

Dat anciënniteit een impact heeft op ons loon is niet wettelijk bepaald, maar is wel opgenomen in de meeste sectorale cao's. De redenering erachter luidt dat je van grotere waarde wordt voor je werkgever naarmate je meer relevante ervaring opbouwt. De grenzen van het vastgelegde minimumloon gaan dus doorgaans omhoog in sprongen van één of meerdere jaren, waardoor je je verdienste automatisch ziet stijgen zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

Stel specifieke doelen

Groei door

Verander van werk

Kies je werkgever zorgvuldig

Besluit je om je firma te verlaten om meer centen te verdienen, dan kies je maar beter meteen een werkgever die tot het topsegment behoort. Waar je rekening mee moet houden? Ten eerste de grootte van het bedrijf: hoe meer werknemers een onderneming telt, hoe meer middelen en hoe beter uitgewerkt het loonbeleid, waardoor je meer kans je hebt op een riant salaris. Ten tweede de ligging: in Brussel liggen de lonen een stuk hoger dan in Vlaanderen. Dat is onder meer te verklaren door de grote concurrentie in de hoofdstad, waardoor organisaties tegen elkaar opbieden om talent binnen te halen. En hou tenslotte ook de sector in het achterhoofd: in bepaalde domeinen liggen de lonen nu eenmaal een stuk hoger. De chemie en farmaceutische sector staan hierom bekend, maar ook in de energie- en milieuwereld zijn de salarissen doorgaans bovengemiddeld, net als in de bank- en verzekeringssector.