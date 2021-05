Vakantiehuis huren zoals de Verhulstjes in Zuid-Frankrijk? Onze reisexpert legt uit hoe je het aanpakt en toont budgetvriendelijke opties

Showbizz BINNENKIJ­KEN. Het droomhuis van de Verhulst­jes in Saint-Tro­pez: te huur voor 28.500 euro per week

4 mei Een mastersuite met twee badkamers, met uitzicht over de Golf van Saint-Tropez. Plus nóg drie suites, elk met badkamer, een salon zo groot als een danszaal, eetkamer, keuken met koelruimte en bijkeuken, zwembad, fitnessruimte en een tuin van ruim 2.000 vierkante meter. Dat is Villa Moulins des Graniers, straks het decor voor het nieuwe seizoen van ‘De Verhulstjes’. De villa van Gert en co. is te huur voor 28.500 euro... per week. Een rondleiding, in woord én beeld.