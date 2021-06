Vaderdag staat voor de deur: zo scoor je het perfecte cadeau voor elk type papa

13 juni is het Vaderdag. Heb je geen inspiratie en weet je nog niet waarmee je jouw papa of wederhelft gaat verrassen? Geen paniek. Onze redactie snorde de leukste cadeaus op voor elk type vader, zodat je niet wééral parfum of sokken moet geven.

De levensgenieter

Is jouw vader een echte levensgenieter die graag een gezellig glaasje drinkt, wel eens een spelletje speelt en houdt van diepe gesprekken rond het kampvuur tot een stuk in de nacht? Verwen hem met een schitterende nieuwe vuurkorf, zoals de ‘Jura’ van Barbecook. Ook met een nieuwe set jeu de boules scoor je gegarandeerd goede punten. Of waarom geef je hem geen gepersonaliseerde fles whiskey of gin? Zo’n drankje smaakt dubbel zo goed als er een lieve boodschap op gedrukt staat.

De sportieve papa

Als jouw papa/echtgenoot zich na het werk graag in het zweet werkt om te voorkomen dat zijn dad bod iets te prominente proporties zou aannemen, kan je hem naar aanleiding van Vaderdag misschien wel een duwtje in de rug geven. Draadloze oortjes zijn bijvoorbeeld het perfecte accessoire om elke work-out voorbij te laten vliegen. Nog een optie: een sporthorloge, zodat je man/vader zijn vooruitgang kan monitoren. Ook een padelracket is dit jaar een super hip cadeau. Misschien is je papa nog niet op de padeltrein gesprongen, maar met zo’n racket zal het niet lang meer duren.

De topchef

Staat je man of vader op ieder vrij moment in de potten te roeren, zodat jij eigenlijk degene bent die volop mag genieten? Lucky you. Speel daar gerust op in door hem een kookboek te geven. Flavour van Ottolenghi is bijvoorbeeld een aanrader. In dit kookboek staan 100 verrassende groentenrecepten, denk aan auberginedumplings ‘alle parmigiana’ of taco’s met knolselder en geitenkaas. Nu de zomer eindelijk in het land is mag ook een goede barbecue niet ontbreken. Misschien kan je jouw papa wel blij maken met enkele barbecue-acccesoires, zoals steakmessen of een lederen handschoen? Tot slot is ook een old school Bialetti een geweldig cadeau voor fijnproevers.

De hipster

Is jouw pa zijn bijnaam daddy cool? Dan heeft hij vast zijn oude platenspeler nog, en kan jij hem een paar lp’s cadeau doen om zijn collectie verder uit te breiden. Heeft die platenspeler al een hele tijd geleden de geest gegeven? Verras hem dan met een nieuwe, voor minder dan 200 euro heb je al een topexemplaar. Verder is het leuk om een boek te schenken over de geschiedenis van je man of vader zijn favoriete band. Denk maar aan ‘The Beatles: Here, There and Everywhere’, al dan niet met de bijhorende dvd.

