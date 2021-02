Recordaantal Vlaamse gezinnen wisselde vorig jaar van energieleverancier, doe hier de test hoeveel jij kan besparen

Vorig jaar waren er 208.003 energiewissels bij de Vlaamse gezinnen via de vergelijkingssite Mijnenergie.be . Dat is een stijging van 43,25% ten opzichte van 2019. Die groei valt deels toe schrijven aan het bijzonder grote besparingspotentieel in coronatijden, waar de prijsbewuste consument gretig op heeft ingespeeld. Online energie vergelijken was nog nooit zo populair.

Prijsdaling tijdens lockdown

De energiemarkt blikt terug op een bijzonder jaar. De dalende vraag uit de bedrijfswereld tijdens de eerste lockdown en de gunstige weersomstandigheden voor hernieuwbare leidden in het tweede kwartaal van 2020 tot een prijsdaling van 7,7% voor elektriciteit en 16,1% voor aardgas. In concrete cijfers ging het voor de consument om een prijsdaling met respectievelijk 90 euro en 210 euro. Wie dan niet tot actie overging en vasthield aan zijn contract van langere duur, misliep dus een mooie besparing. Niet toevallig stapten net tijdens het tweede kwartaal het grootste aantal gezinnen over naar een andere leverancier via Mijnenergie.be.

Meer dan 1.300 euro besparingspotentieel

Maar het totale besparingspotentieel lag nog veel hoger en ook daar was er sprake van een corona-effect. De federale energieregulator CREG becijferde dat de consument in mei 2020 maximaal tot 437 euro voor elektriciteit en 939 euro voor aardgas kon besparen, enkel en alleen door van energieleverancier te wisselen. Ter vergelijking: in mei 2019 lag het besparingspotentieel voor stroom nog 98 euro lager, voor aardgas zelfs 163 euro. De energieregulator vestigde eerder al de aandacht op de slapende contracten die de leverancier stilzwijgend verlengt, maar die veel duurder zijn dan het actuele marktaanbod.

Coronaproof vergelijken

Opvallend is dat het aantal particuliere leverancierswissels via Mijnenergie.be met ruim 43% toenam, terwijl het totale aantal overstappen in Vlaanderen nagenoeg stabiel bleef. Mijnenergie.be was op die manier goed voor 13,5% (+4,2%) van de huishoudelijke energiewissels in Vlaanderen. Een verklaring valt volgens Kristof De Paepe, Business Manager bij Mijnenergie.be, te vinden bij een dalende deur-aan-deurverkoop in coronatijden. Bovendien moesten veel verkooppunten de deuren noodgedwongen sluiten.

“Dat zorgde ervoor dat nog meer consumenten hun weg vonden naar onze vergelijkingssite”, aldus Kristof De Paepe. “Een bijkomend argument vormen de kortingen die veel leveranciers via Mijnenergie.be toekennen. Het gaat daarbij om promoties die de consument op jaarbasis tot 200 euro extra voordeel opleveren.”

Vergelijken ook in 2021 de boodschap

Volgens Kristof De Paepe loont het ook in 2021 om je energiecontract regelmatig onder de loep te nemen en te vergelijken met het marktaanbod. “In januari 2021 bedroeg het maximale gezamenlijke besparingspotentieel voor elektriciteit en aardgas ruim 1.100 euro. De energiemarkt toont door het jaar heen verschillende bewegingen. De leverancier die vorig jaar de interessantste bleek, zal dat niet noodzakelijk nu nog zijn. Wanneer je contract ten einde loopt, zal je leverancier je een nieuw voorstel doen, dat je sowieso het best met de markt aftoetst. We merken dat de consument zich de routine van regelmatig vergelijken eigen maakt. In 2020 voerden particulieren in totaal maar liefst 1.169.186 simulaties uit via Mijnenergie.be of 55% meer dan in 2019.

