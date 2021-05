Met deze jobs in de retail verdien je tussen de 3.000 en 6.500 euro

jobsDe retail is voortdurend op zoek naar medewerkers. De sector heeft nood aan verscheiden profielen, maar staat helaas niet bekend om haar hoge lonen. Het gemiddelde bruto maandinkomen in de klein- en groothandel bedraagt volgens de jongste Salariskompascijfers 2.995 euro. Toch kan je er met de juiste talenten een erg mooie carrière uitbouwen. Jobat.be belicht enkele uiteenlopende retailjobs waar je bovengemiddeld verdient.

De spilfiguren in de retail zijn sales representatives. In deze functie ben je het rechtstreekse aanspreekpunt voor klanten. Met een grondige productkennis en flinke portie mensenkennis en overtuigingskracht jaag je de verkoopcijfers de hoogte in. Je basisloon kan, zeker aan het begin van je loopbaan, bescheiden zijn, maar dankzij commissies en bonussen gelinkt aan verkoopresultaten ben je in staat dit inkomen deftig op te krikken. Volgens het Salariskompas verdient een sales representative zo 3.443 euro bruto per maand. Te meer omdat je voor je werk heel wat kilometers aflegt, mag je daar een aardig voordelenpakket bijtellen. Onder andere een bedrijfswagen, laptop en gsm, onkostenvergoeding, flexibele uren en thuiswerk zijn standaard voor het gros van de sales representatives.

Zoals alle sectoren heeft de retail behoefte aan capabele managers. Weet je een kaderpositie te strikken, wordt het financieel echt interessant. Management geldt sinds jaar en dag als de best verdienende functie: je strijkt om en bij 6.532 euro op. Daar staan natuurlijk heel wat verantwoordelijkheden tegenover. In deze veeleisende rol sta je in voor het goede functioneren van het bedrijf. Je coacht diverse medewerkers onder je en streeft op alle vlakken naar optimalisatie. Onder meer leidinggevende en communicatieve skills, besluitvaardigheid en sterke zenuwen zijn onontbeerlijk. Uiteraard is dit geen startersbaan. De meeste managers klimmen eerst op tot assistent manager om met wat geluk en vooral voldoende talent na jarenlange inzet door te stoten naar de top.

Houd je graag de touwtjes in handen, zal ook de job van filiaalhouder je liggen. Op deze post baat je zelfstandig een verkooppunt uit dat deel uitmaakt van een concern. Zo hoef je geen grote investeringen te doen en kan je voortborduren op de reputatie van een gevestigde naam. Je stelt een team samen dat je aanstuurt en vertegenwoordigt het merk in de regio waar je het verder zal uitbouwen. Deze baan levert zo’n 3.306 euro per maand op. Daarmee blijkt franchisehouder de sterkste groeier: in 2019 stegen hun lonen met maar liefst 9,2%.

Op dit moment vind je op Jobat.be 150 openstaande vacatures voor aankoper. Met deze titel is het je taak de producten in te kopen waarmee je werkgever zaken doet. Je onderhoudt contact met leveranciers, onderhandelt de beste prijzen, stelt contracten op en zorgt ervoor dat de voorraden op peil blijven. Je volgt orders op van het moment van bestellen tot de uiteindelijke levering. Tenslotte evalueer je de aangekochte producten en zorg je zo voor een assortiment van optimale kwaliteit. Deze veelzijdige job brengt iedere maand een 3.149 euro in het laatje.

Tenslotte zijn marketing specialisten broodnodig in de retail. Zij brengen producten onder de aandacht bij een zo breed mogelijk publiek. Dit doe je via de klassieke kanalen, maar nu de activiteiten van retailbedrijven steeds meer online plaatsvinden, heb je best ook verstand van digital marketing. Met slimme marketingstrategieën lok je zoveel mogelijk bezoekers naar webshops en scoor je een maximaal aantal likes op sociale media. Creativiteit, teamspirit en straffe communicatieve vaardigheden zijn een must. In ruil voor je inspanningen komt er iedere maand gemiddeld 3.117 je kant uit.

