Lichtgewicht, lange levensduur of liever goedkoop? Zo kies je de batterij van je elektrische fiets

Hoe groter, hoe beter (en duurder)

De batterij bepaalt in grote mate de actieradius van je e-bike. Dat is het aantal kilometers dat je kan afleggen met je fiets alvorens de batterij opnieuw te moeten opladen. Hoe groter de batterij, hoe verder hij je in één oplaadbeurt kan brengen. De capaciteit van de accu wordt uitgedrukt in Wattuur (Wh). Je kan dit eenvoudig berekenen door het aantal Ampère-uren (Ah) van de batterij te vermenigvuldigen met de voltage. Doorgaans ligt de capaciteit van e-bikes tussen de 300 en 750 Wh. Verlang je een grotere batterij, dien je natuurlijk ook dieper in je buidel te tasten.

Optimale actieradius

De kwaliteit van een batterij kan je verder meten aan de tijd die hij nodig heeft om te herladen en de zelfontlading. Dit is de mate waarin de batterij leeg raakt wanneer je hem niet gebruikt. Ook de levensduur is belangrijk, want die bepaalt hoe lang de accu gemiddeld zal meegaan voor hij aan vervanging toe is. Er zijn verschillende soorten batterijen op de markt met uiteenlopende eigenschappen. Een oude nikkel methaal hydride (NiMh) batterij is goedkoper, maar is zwaar, heeft een korte levensduur en zeer hoge zelfontlading. Na enkele weken zal hij al zo’n 30% ontlaad zijn. Heeft je fiets een tijdje aan de kant gestaan, mag je dus niet vergeten hem bij te laden voor je geplande vertrek. Een Lithium ion (Li-Ion) accu is lichter, kent een gemiddelde levensduur en lage zelfontlading, maar is ook duurder. De lithium polymeer (LiPo) batterij staat dan weer bekend om haar snelle oplaadtijd, maar heeft ook een kortere levensduur en is nog iets duurder dan de Li-Ion. Een vierde type is de lithium-ijzerfosfaat accu (LiFe, LFP of LiFePO4). Deze is licht, heeft een lage zelfontlading en veruit de langste levensduur, maar heeft ook het duurste prijskaartje.