Lesley-Ann Poppe (42) laat in haar portemonnee kijken: “Ik beleg al 10 jaar in goud”

28 april “Ik weet als de beste hoe het voelt om met weinig te moeten rondkomen.” Martine Jonckheere (64), onsterfelijk als Marie-Rose in de VTM-soap ‘Familie’, vertelt in onze rubriek Centen en percenten openhartig over hoe ze met geld omgaat, waar ze in investeert en welke financiële lessen ze geleerd heeft. “Op mijn 12de moest ik met mijn zus en mama van Roeselare naar Brugge vluchten, zonder iets. Mijn vader had alles kapotgeslagen.”