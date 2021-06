“Je baas kan je niet verplichten om naar kantoor te komen”: dit moet je weten over de terugkomdag

We gaan weer op café, vakanties worden volop geboekt en er zijn zelfs vooruitzichten voor een aantal zomerfestivals. Dus kunnen de werkvloeren natuurlijk niet achterblijven op vlak van versoepelingen. Vanaf 9 juni mogen we weer één dag per week naar kantoor, vanaf 1 juli is telewerk niet meer verplicht. Maar wat als thuiswerken jou best bevalt? Jobat.be vroeg het aan Geert Vermeir, juridisch expert van SD Worx.

Wat houdt de ‘terugkomdag’ precies in?

“Nog tot het einde van de maand blijft thuiswerken verplicht, behalve voor beroepen of bedrijven waarin telewerk onmogelijk is, zoals al de hele tijd het geval is. Maar omdat veel mensen die al lang telewerken ernaar hunkeren om collega’s terug te zien, mag iedereen vanaf 9 juni één dag per week terug naar de werkvloer. Er is dus geen verplichting om hieraan deel te nemen. Het is een gunst voor wie hier nood aan heeft”, verduidelijkt Geert Vermeir van SD Worx.

Kan mijn werkgever toch eisen dat ik aanwezig ben?

“Het kan zijn dat er in sommige bedrijven een sterke verwachting heerst om iedereen terug te zien. Eigenlijk vind ik dat na zo een lange tijd niet volledig verkeerd”, aldus Vermeir. “Maar wil je echt niet komen, dan kan je werkgever je juridisch gezien onmogelijk verplichten. In zo’n situatie zou ik wel aanraden om een open dialoog aan te gaan. Leg uit waarom je liever nog even van thuis werkt, en bespreek hoe je het contact eventueel alsnog kunt aanhalen. Misschien ben je wel risicopatiënt en heb je om een of andere reden nog geen vaccin gekregen? Of misschien is je kind risicopatiënt? Door erover te praten kan wederzijds begrip ontstaan.”

Moeten we op kantoor een mondmasker dragen?

“Er zijn uiteraard strikte veiligheidsvoorschriften voor de terugkomdagen. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om voldoende afstand te bewaren. Dat is ook de reden waarom de terugkeer zich voorlopig tot één dag per week beperkt: zo is niet meer dan 20% van het personeel dat normaal moet telewerken aanwezig. Is het op bepaalde plaatsen niet mogelijk om afstand te houden, dan is een mondmasker verplicht. Ook moet je werkgever alles in het werk stellen om veilig te kunnen werken. Bijvoorbeeld producten voor handhygiëne ter beschikking stellen en een veilige circulatie garanderen.”

Wat verandert er vanaf 1 juli?

“Als de cijfers op een gunstige manier blijven evolueren, zal telewerk vanaf 1 juli niet langer verplicht zijn. Het blijft wel aanbevolen, dus in hoeverre je verwacht wordt om aanwezig te zijn op het werk zal afhangen van de afspraken binnen je bedrijf. Maar vanaf die dag kan je werkgever in principe wél vragen om weer voltijds op kantoor aan de slag te gaan.”

Zal ik het recht behouden om af en toe van thuis te werken?

“Heel wat werknemers én werkgevers hebben het voorbije jaar de voordelen van het telewerk ontdekt. De kans is dus groot dat veel firma’s de mogelijkheid om enkele dagen per week van thuis te werken zullen behouden. Maar de afspraken die gemaakt zijn om de coronaperiode te overbruggen zijn doorgaans van tijdelijke aard. Het is dus belangrijk een aantal zaken opnieuw te bekijken en vast te leggen op papier. Dat kan via een bedrijfspolicy, via het sociaal overleg, of gewoon rechtstreeks tussen werkgever en werknemer. Wie werkt op welke dagen van thuis? Welk materiaal voorziet het bedrijf? Hoe zit het met verzekeringen en vergoedingen? Het is niet alleen juridisch verplicht om dat uit te schrijven, goede afspraken maken ook goede vrienden. Neem dus zeker de tijd om hierover in gesprek te gaan eens de situatie genormaliseerd is. Weet wel dat telewerk dan weer alleen mogelijk is in onderling overleg. Als je werkgever zou beslissen om dit niet langer toe te laten, zal je je daar dus bij moeten neerleggen.”

