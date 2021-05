In deze technische jobs verdien je meer dan 4.000 euro

JobsDat technische profielen gegeerd zijn op de arbeidsmarkt is een understatement. Alleen al via Jobat.be staan er momenteel ruim 4.400 vacatures open in het domein techniek, engineering & productie. Wij zochten uit welke van die jobs het meeste geld in het laatje brengen, zodat je een weloverwogen keuze kan maken, als je van plan bent om te solliciteren.

Engineering

Volgens het Belgische statistiekbureau Statbel mag je in een technische functie rekenen op een gemiddeld maandloon van zo’n 3.665 euro bruto. Maar afhankelijk van de opleiding die je hebt gevolgd en de verantwoordelijkheden die je opneemt, kan je salaris een pak hoger liggen.

Ingenieurs verdienen bijvoorbeeld gemiddeld 5.293 euro bruto per maand. Als je je als ingenieur specialiseert in elektrotechnologie, krijg je zelfs nog iets meer, het gemiddelde loon in die functie bedraagt 5.352 euro.

Het takenpakket van een ingenieur? Dat varieert sterk van bedrijf tot bedrijf, maar doorgaans komt het erop neer dat je oplossingen zoekt voor complexe problemen. Je moet dus een uitstekende kennis hebben van je vak, analytisch kunnen denken en over leiderschapskwaliteiten beschikken om collega’s te overtuigen van je ideeën.

Telecommunicatie

Ben je geboeid door de wereld van radio, televisie en telecommunicatie? Dan heb je het als technicus getroffen, want als je aan de slag gaat in dat domein, behoor je ook tot de best verdienende techniekers. Het gemiddelde brutoloon van een technieker in de telecom-, radio- of tv-wereld is namelijk 4.063 euro.

Om dat bedrag op je loonstrookje te zien verschijnen, moet je het wel tot expert schoppen. Installateurs en reparateurs van informatie- en communicatietechnologie zonder meer diepgaande specifieke kennis of bijkomende verantwoordelijkheden, verdienen gemiddeld ‘maar’ 3.147 euro.

Een brutoloon ligt hoger dan het uiteindelijk loon. Bereken hier hoeveel er voor jou netto overblijft.

Industrie

Ook in de industrie kan je als technieker een aardig loon binnenrijven. Controleer je de processen binnen een industriële setting, zal je gemiddeld 4.016 euro verdienen. Concreet wil dat zeggen dat je de processen in je bedrijf op de voet volgt en de machines zo instelt dat de productie optimaal verloopt. Zijn er storingen, dan ga jij ze oplossen.

Hou er wel rekening mee dat we hier gemiddelde bedragen vermelden. Je loon kan dus behoorlijk variëren afhankelijk van de sector waarin je effectief aan de slag gaat. De chemische industrie staat er bijvoorbeeld om bekend een stuk beter te betalen dan pakweg de textielnijverheid.

Tip: Bereken hoeveel jij als technicus kan verdienen via het Salariskompas.

Toezichthoudend personeel bouw

Voel jij je meer thuis op een bouwwerf? Maak je geen zorgen, je maakt evengoed kans op een salaris boven de 4.000 euro bruto. Volgens de officiële cijfers verdient toezichthoudend personeel in de bouw gemiddeld 3.980 euro per maand, maar als je een béétje onderhandelt, kan je die magische kaap vast bereiken.

Voor deze functie hoef je trouwens niet per se een hoger diploma te hebben. Als je al geruime tijd in het vak staat, gemotiveerd bent en steeds meer verantwoordelijkheden naar je toe trekt, is er geen enkele reden waarom je niet zou doorgroeien.

