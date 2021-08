Hondenweer in België? Geen paniek: bekende travelbloggers gidsen je naar de beste lastminutes

De zomer van 2021 is er- gelet op de coronasleur én het matige weer - eentje om snel te vergeten. Wil je er toch nog een onvergetelijke zomer van maken met een deugddoende lastminute in het buitenland? Drie van ’s lands meest gevolgde travelbloggers geven hun beste tips en tricks om de interessantste lastminute vliegtickets en logies te scoren. Ze geven ook elk een lastminute mee waar je letterlijk nu op moet intekenen om nog heel spoedig de benen (en vleugels) uit België te kunnen nemen.

1. Yannick Merckx - @hetisdemerckx (45.000 volgers)

“Wil je goedkoop reizen? Zoek dan op de prijs in plaats van op de bestemming”, vat Yannick zijn tips voor lastminutes aan. “Gebruik bijvoorbeeld Google Flights, Skyscanner of Vliegtickets.be. Geef er door in welke periode je wil vertrekken en laat de bestemming open. Zo krijg je alle opties te zien en dat geeft je een goed beeld van alles wat interessant is. Je kan dan bovendien sorteren op de prijs.”

Quote Als je aangeeft dat je binnenkort verjaart, liefst de dag zelf of net erna, krijg je vaak nog een verjaardag­vou­cher van 50 of 75 euro toege­stuurd, of je ontvangt 10 procent korting. Yannick Merckx, travel blogger

“Ook VakantieVeilingen en gelijkaardige websites zijn top om goeie lastminutes te vinden”, gaat Yannick verder. “Lastminutes en acties gaan hand in hand. Schrijf je in voor nieuwsbrieven van de verschillende aanbieders. Het is een ietwat leep trucje maar als je bovendien aangeeft dat je binnenkort verjaart, liefst de dag zelf of net erna, krijg je vaak nog een verjaardagvoucher van 50 of 75 euro toegestuurd, of je ontvangt 10 procent korting. Het is een beetje stout, maar ach.” (lacht)

Klokkenluiders

Volledig scherm Yannick Merckx © rv Yannick wijst ook op het het gegeven van de error fares. “Klokkenluiders zoals Fly4free, Flynas, Secret Flying en VakantiePiraten monitoren alle vluchten en trips die er maar zijn. Vluchten worden altijd manueel ingegeven door iemand en aangepast aan de prijs. Soms gebeuren daar fouten op door het systeem. Klokkenluiders spotten die errors voor jou en plaatsen ze meteen online. Vaak gaat het om een vlucht voor de redelijk korte termijn. Ze geven ook aan waar en wanneer je vertrekt en eventueel een tussenlanding maakt. Er wordt ook meteen een hotel aangeboden en een mogelijke terugvlucht.”

Lastminute van het moment van @hetisdemerckx:

“Venetië. Ik ben er vorig weekend nog vrij lastminute naar geweest. Die ervaring was top. Jaren geleden toen ik ben geweest, was het er heel toeristisch, nu is het er veel minder druk. Ook Dubrovnik (Kroatië) is als citytrip heel interessant.

Hoteltip: Hotel Ariston (drie sterren) in Venetië – 192 euro p.p. voor drie nachten, inclusief heen- en terugvlucht.

2. Lesley Van Loon (27) - @lesleystraveldiary (23.000 volgers)

“Mijn eerste stap bij het boeken van een ticket, is incognito surfen”, tipt Lesley. “Alle reissites houden met cookies bij hoe actief iemand aan het zoeken is naar vluchten en dergelijke. Zij proberen zo de prijs op te drijven voor de bestemming waar je specifiek naar op zoek bent. Het is goed mogelijk dat je incognito een totaal andere prijs krijgt, omdat ze je dan niet kunnen volgen. Vooral Skyscanner is daar gekend voor.”

Quote Ik zoek zelf altijd via websites zoals Skyscanner, maar ik boek altijd recht­streeks bij de luchtvaart­maat­schap­pij zelf. Lesley Van Loon, travel blogger

Open-jaw vluchten

Volledig scherm Lesley Van Loon © rv “Ook de zogenaamde open-jaw vluchten zijn heel goed, dat zijn retour-vluchten waarbij de bestemming en/of oorsprong niet dezelfde zijn. Vaak komen die een pak goedkoper uit. Ik zoek zelf altijd via websites zoals Skyscanner, maar ik boek altijd rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij zelf. Daar zit een additionele fee tussen van de website zelf, van 20 of 30 euro, maar de service is niet per se beter. Dat geldt ook voor logies. Als je ziet dat een hotel een actie doet op pakweg Booking.com of Trivago, probeer dan toch rechtstreeks te boeken via het hotel zelf. Die hotels laten vaak nog een fee vallen en geven dan de eigenlijke prijs. Zoek via de grote spelers, boek rechtstreeks via de websites zelf. Daar komt het op neer. Ook Airbnb blijft zeker het vermelden waard, ook voor lastminutes. Je verkrijgt er hele goeie locaties voor heel weinig geld.”

Lastminute van het moment van @lesleystraveldiary:

“Ik tip Mallorca en Ibiza. Deze bestemmingen staan zeer scherp geprijsd. Mogelijk door de huidige rode zone, dus hier moet je je wel comfortabel bij voelen.”

Hoteltip: Hotel Alua Miami Ibiza (vier sterren) – 239 euro p.p. voor drie nachten, inclusief heen- en terugvlucht en halfpension Hoteltip: Hotel Globales America (vier sterren) in Mallorca – 279 euro p.p. voor twee nachten, inclusief heen- en terugvlucht en all-informule.

Volledig scherm Hotel Alua Miami in , de hoteltip van travel blogger Lesley Van Loon © rv

3. Ludovic Lenaerts (36), Katrien Goris (34), Bas (10) en Elodie (6) - @withkidsontheroad (30.000 volgers)

“Als het kan, ben je best flexibel qua data”, vindt Katrien. “Als je een of twee dagen kan schuiven, ook al is het een lastminute, dan kan de prijs van een vlucht heel wat goedkoper uitkomen. Hetzelfde geldt voor je bestemming: wil je graag wat zon, zee, strand - dat zal wel tijdens de huidige Belgische zomer - staar je dan niet blind op één bestemming, maar wees ook daar flexibel in.”

Volledig scherm Ludovic en Katrien reizen met hun kinderen de wereld rond. © rv “Wij kijken vaak op Google Flights op welke bestemming je voordelig kan vliegen binnen onze beschikbare periode. Je kan er verschillende variabelen invoeren - prijs, luchthaven van vertrek, data en flexibiliteit - maar je kan Google ook laten zoeken naar bijvoorbeeld de goedkoopste vliegtickets in Europa tijdens de maand augustus. Als je dan je ideale bestemming hebt gevonden, check je best ook even of de accommodatie ter plaatse ook zo goedkoop is. Zo boekten we ooit halsoverkop tickets naar Miami aan een bodemprijs om nadien te merken dat de hotels tijdens die periode heel erg duur zijn. Controleer dus best beide vooraleer je effectief boekt.”

Quote Bekende boekingssi­tes berekenen meestal zelf het aantal kamers dat je nodig hebt en geven aan dat je, als je met twee kinderen reist, twee kamers nodig hebt, terwijl dat vaak niet zo is. Katrien Goris, travel blogger

Getargete reclame

“Hotels vergelijken doen we via de bekende boekingssites zoals Booking.com en Trivago”, gaat Katrien verder. “Misschien nog een kleine tip: deze websites berekenen meestal zelf het aantal kamers dat je nodig hebt en geven aan dat je, als je met twee kinderen reist, twee kamers nodig hebt, terwijl dat vaak niet zo is. We zoeken dan gewoon op twee volwassenen en contacteren het hotel om te vragen of er eventueel gewoon een bed bijgezet kan worden. Vaak is dat het geval.”

“Wees trouwens niet bang van getargete reclame. Zoek je regelmatig op reiswebsites naar leuke aanbiedingen? Wij accepteren alvast alle cookies en alle voorwaarden. Ze houden je zoekgedrag bij en kunnen vaak verbazingwekkend goed inschatten waar je exact naar op zoek bent. Zo vond ik onlangs een superaanbieding via TUI voor mijn ouders, ik moest zelfs niet meer zoeken, de aanbieding kwam zomaar uit de lucht gevallen. Ik kan het niet bewijzen, maar we voelen aan dat getargete reclame vaak nog een extra interessante deal kan zijn, eventueel om mensen over de streep te trekken?”, besluit Katrien.

Volledig scherm Katrien en haar kinderen op reis in Griekenland. © rv

Lastminute van het moment van @withkidsontheroad:

Katrien: “Absoluut de Griekse eilanden! We zijn zelf onlangs naar Kos geweest en elke keer we in Griekenland zijn, staan we versteld van de schoonheid van de regio. Als ouders pikken we graag de culturele schoonheid mee die Griekenland te bieden heeft en wisselen dat af met heerlijk strandplezier voor de kinderen. Op Rhodos heb je nog stranden waar helemaal niemand komt, aan de westkust van het eiland. Je moet er wat onverharde wegen voor trotseren, maar een strand helemaal voor jou alleen hebben in het midden van de zomer? Daar heeft een mens wat voor over!”

Hoteltip: Gelet op de huidige bosbranden in Griekenland, verwijst Katrien graag naar een handig algemeen overzicht van tientallen lastminutes aan mooie kortingen.

