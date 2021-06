Geen airco in huis? Zo hou je het toch fris

Natuurlijk is de zon meer dan welgekomen na de eindeloze kwakkellente. Maar puffen achter je bureau of in je bed omdat de temperaturen dag na dag boven de 25°C blijven uitkomen is ook geen pretje. Deze vijf simpele oplossingen zorgen voor instant verfrissing.

1. Koop een mobiele airco

Heb je geen vaste airco geïnstalleerd? Dan kan je snel een mobiel exemplaar in huis halen. Zo’n airco blaast koele lucht in de ruimte, en zuigt de warme lucht via een afvoerslag naar buiten. Hou wel rekening met de oppervlakte van de ruimte. Een mobiele airco voor een oppervlakte van 35 vierkante meter is uiteraard minder krachtig dan een exemplaar voor een oppervlakte van 70 vierkante meter. Zorg dus zeker dat je een gepast exemplaar aanschaft.

2. Gebruik een koudwaterkruik

Is je warmwaterkruik je favoriete bedgezel in de winter? Doop hem nu om tot koudwaterkruik door er ijswater in te gieten. Ideaal om je tegen aan te vleien als je gaat slapen, maar evengoed als rugkussentje tijdens de werkuren. Ook je kussen(sloop) of zelfs je volledig beddengoed kan je overdag in je koelkast of diepvries leggen. Verfrissing gegarandeerd.

3. Plaats een bureaublazer

Heb je alleen last van de warmte terwijl je aan de computer zit of in je bed ligt? Dan kan een compacte aircooler al voldoende zijn. Plaats hem op je bureau of op je nachtkastje, vul hem met water en je zal merken dat de temperatuur meteen omlaag duikt. Mooi meegenomen is dat zo’n toestel de lucht ook zuivert en bevochtigt. Je slijmvliezen én je planten zullen je dankbaar zijn.

4. Boots een zeebries na

Ook een ventilator is een uitstekende bondgenoot bij zomerse temperaturen. Voor het optimale effect plaats je er een bak met ijswater voor, zodat de lucht die naar je toekomt volledig is afgekoeld. Net een zalig zeebriesje! Sommige ventilators hebben zelfs een reservoir waar je koud water in kunt gieten, zodat er ook een frisse waternevel wordt verspreid.

5. Neem een lauwe douche

Ben je van thuis aan het werk? Dan kan het verleidelijk zijn om tussendoor even onder een koude douche te springen om de hitte van je af te spoelen. Maar weet dat je interne thermostaat daardoor in de war raakt. Door de koude gaan je bloedvaten vernauwen, waardoor je net meer warmte vasthoudt. Een lauwe douche is dus beter: hierdoor gaan je bloedvaten openstaan en raak je jouw lichaamswarmte makkelijker kwijt. Om dezelfde reden kies je ook beter voor lauwe dranken als thee in plaats van iced coffee met hopen ijsblokken.

