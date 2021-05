Ga jij ook een elektrische fiets kopen? Hier moet je op letten

De tijd waarin elektrische fietsen uitsluitend populair waren bij 65+’ers is al lang voorbij. Vandaag is de e-bike ook hét vervoermiddel bij uitstek voor jonge pendelaars, sportievelingen en gezinnen. Bijgevolg is het aanbod quasi eindeloos. Wij helpen je de juiste fiets te kiezen op basis van je noden en je budget.

1. Actieradius

Het kloppende hart van elke elektrische fiets is de accu. Let bij aankoop zeker op het vermogen ervan. Zoek je een e-bike voor korte ritjes in je buurt, dan is een goedkopere batterij van 300 Wh voldoende. Wil je langere tochten maken of je fiets gebruiken om te gaan werken in een andere stad? Dan is een accu van 500 Wh of zelfs 750 Wh aangewezen.

2. Accukwaliteit

De meeste moderne e-bikes hebben een Li-ion batterij, kort voor lithium-ion. Die batterijen gaan langer mee dan metaalhybride accu’s (NiHM) die tot voor kort de standaard waren. Bovendien zijn ze lichter en kleiner, waardoor ze hun kleine meerprijs waard zijn.

Kijk ook na of je batterij makkelijk afneembaar is. Dat is handig als je geen oplaadpunten in je buurt hebt of je fiets soms in een iets minder goed beveiligde omgeving laat staan.

3. Motor

De motor zorgt tijdens het trappen voor het figuurlijke duwtje in de rug. Een voorwielmotor is het goedkoopst, maar ook het minst krachtig. Bovendien moet je goed opletten met zo’n model, aangezien de motor in werking snelt bij de minste kracht die je op je pedaal zet. Bij onervaren fietsers kan dat wel eens leiden tot valpartijen.

Een achterwielmotor is het krachtigst, waardoor het systeem perfect is voor wie vaak in een heuvelachtige omgeving gaat fietsen. Hou er wel rekening mee dat zo’n model vaak een duurder prijskaartje heeft. Een middenmotor vormt de gulden middenweg qua prijs. En dat is niet de enige reden waarom de aandrijving het populairst is: een motor midden op je fiets zorgt voor de meest natuurlijke fietservaring.

4. Maximumsnelheid

Met een elektrische fiets haal je snelheden tot 25 km/u. Je kan in principe nog iets vlugger, maar dan valt de trapondersteuning uit.

Zoek je een elektrisch ros waarmee je zo vlug mogelijk vooruit vliegt? Overweeg dan een speed pedelec, waarmee je tot 45 km/u kan gaan. Het nadeel is wel dat een speed pedelec aan meer regels moet voldoen. Zo moet je o.a. een rijbewijs hebben, het voertuig moet ingeschreven zijn en een nummerplaat dragen, en je mag er geen jonge kinderen mee vervoeren. Reken bovendien op het dubbele qua prijs.

5. De feeling

Een auto koop je niet zonder een testrit te maken. Hetzelfde geldt voor een elektrische fiets. Probeer de e-bike die je op het oog hebt daarom best even uit om te weten of hij écht aan je wensen voldoet. Doe dat liefst voor het oog van een ervaren verkoper, want hij of zij kan je helpen om de fiets eerst juist in te stellen. De juiste hoogte en positie van je zadel, je stuur en je pedalen zijn cruciaal voor het optimale fietscomfort.

