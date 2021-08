Expert over nieuwe psoriasismedicatie: "Resultaten zijn best spectaculair, maar niet iedereen komt in aanmerking "

Jobs Staat uitbollen niet in jouw agenda? Zo strik je als 55-plus­ser die nieuwe job

19 augustus Ben je 55 of ouder? Dan hoeft een nieuwe job geen utopie te zijn. Je hebt immers een boel kwaliteiten die werkgevers kunnen overtuigen. “Het komt er wel op aan om die troeven duidelijk in de verf te zetten”, zegt VDAB-expert Martine Geers in een gesprek met Jobat.be.