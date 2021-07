Al bijna 3.000 faillissementen in 2021: dit moet je weten als jouw bedrijf over de kop gaat

In de eerste 25 weken van dit jaar werden er in ons land 2.960 bedrijven failliet verklaard. Daarbij gingen er 6.830 jobs verloren, blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Behoor jij tot de ongelukkigen? Of heb je het vermoeden dat jouw werkgever eveneens in slechte papieren zit? Jobat.be legt uit welke stappen je best onderneemt.

Schrijf je in als werkzoekende

Als je baas failliet wordt verklaard heeft hij of zij het niet langer voor het zeggen. Wel wordt er een curator aangesteld, die het faillissement afhandelt en over het lot van de werknemers beslist. Meestal kiest die ervoor om alle contracten binnen de 15 dagen te beëindigen. Dat wil dus zeggen dat je van de ene dag op de andere zonder werk kan komen te zitten. Is dat het geval, schrijf je dan onmiddellijk in bij de VDAB als werkzoekende, zodat je geen kostbare tijd verliest. Dat kan in een van de kantoren, telefonisch of gewoon online.

Vraag een uitkering aan

Aangezien je na een faillissement onvrijwillig werkloos bent, heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Hiervoor heb je jouw inschrijvingsbewijs van de VDAB nodig en het werkloosheidbewijs (C4) dat je krijgt van de curator. Die documenten bezorg je aan de uitbetalingsinstelling van je vakbond. Ben je niet aangesloten, dan richt je je tot de Hulpkas voor Werkloosheid. Hoeveel je uitkering precies bedraagt hangt af van je laatste salaris, je gezinssituatie en je anciënniteit. Reken de eerste drie maanden op zo’n 65% van je laatst verdiende loon, de volgende negen maanden op 60%. Bereken hier hoeveel werkloosheidsuitkering jij moet krijgen.

Dien een schuldvordering in

Plots terugvallen op een fractie van je inkomen is niet evident. Gelukkig heb je als gedupeerde recht op een aantal bijkomende vergoedingen. Eerst en vooral is er de klassieke opzegvergoeding, die gelijk staat aan het loon dat je zou krijgen als je de wettelijke opzegtermijn had gepresteerd.

Was je minstens een jaar in dienst met een contract van onbepaalde duur, dan komt daar bij een faillissement vaak nog een sluitingsvergoeding bovenop. Die bedraagt € 153,80 per jaar anciënniteit (met een maximum van € 3.076 of € 2.922,20 als je ouder bent dan 45 jaar). Let wel: dit geldt alleen voor bedrijven met minstens 5 werknemers, binnen bepaalde paritair comités.

Deze vergoedingen plus eventueel achterstallig loon en/of vakantiegeld vraag je aan via een schuldvordering. Vaak heeft je voormalige werknemer immers niet genoeg geld meer om dit meteen te betalen. Het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) komt in dat geval tussen. Weet wel dat dit makkelijk 6 tot 12 maanden in beslag neemt.

Hoor of je bedrijf wordt overgenomen

Het is mogelijk dat de curator beslist om een overnemer te zoeken voor je firma. Wordt er een kandidaat gevonden en kan je binnen de 6 maanden terug aan de slag, dan wijzigt je situatie: in plaats van een opzeg- en sluitingsvergoeding heb je nu recht op een overbruggingsvergoeding om de periode van inactiviteit door te komen. Verwittig in dat geval zo snel mogelijk je uitbetalingsinstelling om je dossier aan te passen.

Zoek een nieuwe job

Wil je niet afwachten tot er nieuws is over een eventuele overname? Of acht je de kans hierop klein? Blijf niet bij de pakken zitten en probeer deze onverwachte gebeurtenis te zien als een kans om een job te vinden die je nog beter op het lijf is geschreven. Of waarom volg je geen betaalde opleiding tot een knelpuntberoep? Een faillissement is een harde dobber, maar als je erin slaagt om je te focussen op je toekomst kom je er gegarandeerd bovenop.

