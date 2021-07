Afgestudeerd? Zo vind je snel dé job die bij je past

Sommige schoolverlaters hebben al een contract op zak wanneer zij hun diploma in ontvangst nemen. Omdat ze op hun stageplaats aan de slag mogen bijvoorbeeld, of omdat ze al hebben gesolliciteerd via een jobbeurs in de loop van het academiejaar. Heb jij nog géén idee wat je professionele toekomst brengt? Geen paniek. Als je onderstaande adviezen van Jobat.be in het achterhoofd houdt, zal dat niet lang meer duren.

STAP 1: Schrijf je in als werkzoekende

Als je nog geen werk hebt op het moment dat je afstudeert, is het belangrijk om je zo snel mogelijk in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende. Zodra je dat gedaan hebt start je beroepsinschakelingstijd van één jaar. Mocht je zoektocht om een of andere reden niet van een leien dakje lopen, kan je na die periode een uitkering aanvragen. Ook handig is dat je op die manier jouw cv kunt publiceren in de VDAB-databank, zodat bedrijven die op zoek zijn naar mensen met jouw profiel je makkelijk kunnen contacteren.

STAP 2: Maak een cv op maat

Het curriculum vitae dat je publiceert op de site van de VDAB mag redelijk standaard zijn. Uiteraard moet het document verzorgd zijn, geen schrijffouten bevatten en een goed beeld schetsen van je kennis en sociale vaardigheden. Maar aangezien je niet weet welk bedrijf erop zal stuiten, hoef je niet te veel in de diepte te gaan.

Dat is anders als je besluit om zélf te reageren op een vacature. Een ongeschreven regel is namelijk dat je nooit twee keer hetzelfde cv of dezelfde motivatiebrief mag versturen: wil je echt indruk maken, zet dan telkens die eigenschappen in de verf die perfect aansluiten bij het bedrijf en de job in kwestie. Ook relevante ervaring is belangrijk. En die heb je wel degelijk, zelfs als schoolverlater. Denk maar aan stages binnen de sector, vakantie- of jeugdwerk dat je leiderschapskwaliteiten bevestigt, of je eindwerk, als dat aansluit bij de vacature. Lees hier wat er allemaal op je cv moet staan.

STAP 3: Doe een social media-check

Wanneer jij iemand leert kennen is de kans groot dat je zijn of haar sociale media checkt, toch? Recruiters doen dat ook. Vergeet daarom niet om je profielen eens kritisch te bekijken voor je volop aan het solliciteren slaat. Zijn je profielfoto’s een beetje beschaafd? Staat persoonlijke informatie privé? Als je de moeite doet om een goed LinkedIn-profiel aan te maken of zelfs een website te bouwen om jezelf te promoten, scoor je gegarandeerd extra punten.

STAP 4: Gebruik je netwerk

LinkedIn is niet alleen een handig instrument om jezelf in de kijker te zetten als werkzoekende, je kan er ook een heus netwerk mee uitbouwen. Dat is ontzettend handig als je de job van je dromen zoekt! Mag je ergens op gesprek, voeg dan de hr-verantwoordelijke met wie je contact had toe, en bekijk zijn of haar posts en connecties. Wedden dat je zo een hoop bedrijven en vacatures op het spoor komt waar je nog geen weet van had?

Vergeet ook je offline netwerk niet. Misschien hebben vrienden of familieleden wel interessante vacatures in hun bedrijf? Door hier een gesprek over te starten leer je bovendien het bedrijfslandschap beter kennen, ontdek je de pro’s en contra’s van bepaalde sectoren of werkgevers en zal je uiteindelijk beter weten welk werk of bedrijf bij je past.

STAP 5: Vergelijk

De kans bestaat dat je heel goed weet bij welke firma je aan de slag wil. Toch kan het geen kwaad om bij verschillende bedrijven te solliciteren en effectief op gesprek te gaan. Misschien bevalt de sfeer je elders veel beter, krijg je een toffer takenpakket toebedeeld of zijn de voorwaarden mooier? Het zou jammer zijn dat je je handtekening zet onder het eerste het beste aanbod, om na enkele maanden te ontdekken dat de job of de verwachtingen van je werkgever niet stroken met wat jij in gedachten had. Hoe meer je solliciteert, hoe meer vergelijkingsmateriaal je hebt en hoe beter geïnformeerd je keuze dus zal zijn. Tip: Deze vragen moet je zeker stellen tijdens je sollicitatiegesprek.

