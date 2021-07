Bouwvakkers zijn de bestbetaalde arbeiders: “Er zijn functies waarvoor werkgevers boven de barema’s betalen, vanwege de vereiste scholing”

Niet enkel de leidinggevende functies werfleider en meestergast, de twee topjobs qua arbeidersloon, duiken op in de top tien van arbeiders met het hoogste gemiddelde (uur)loon. Ook isoleerders, boormeesters, bekisters, metsers en asfaltwerkers vinden we er terug. In de top tien zijn drukker en CNC-programmeur voor werktuigen de enige beroepen die geen link hebben met de bouwsector.

Knelpuntberoepen

De lijst is een gevolg van de minimumbarema’s die relatief hoog liggen in de bouwsector. “De bouwsector telt heel wat knelpuntberoepen”, verklaart Kim Van Houtven, consultant bij SD Worx. “Bovendien zijn er functies waarvoor werkgevers boven de barema’s betalen, vanwege de vereiste scholing, zoals werfleider.”

Andere factoren voor het hogere loon zijn volgens de consultant ook de organisatiegrootte en regio. “Een werfleider heeft kans om meer te verdienen in een groter bouwbedrijf, los van de regio. Het loon van een meestergast of metser varieert dan weer in functie van de regio, maar niet naargelang de organisatiegrootte. Metselwerk betaalt bijvoorbeeld beter in Limburg, West-Vlaanderen, Antwerpen en Brussel”, besluit Van Houtven.

Top 10 lonen arbeiders* - Functie en bruto uurloon

1. Werfleider: 20,33 euro

2. Meestergast/ploegbaas: 19,00 euro

3. Isoleerder: 18,76 euro

4. Boormeester: 18,72 euro

5. Drukker: 18,60 euro

6. Bekister: 18,48 euro

7. Metser: 18,48 euro

8. Asfaltwerker: 18,48 euro

9. Koeltechnieker: 18,47 euro

10. CNC-programmeur: 18,45 euro

* Het uurloon is de mediaanwaarde, zonder rekening te houden met leeftijd, anciënniteit, regio, organisatieomvang of sector: de helft van de arbeiders verdient dus meer, de andere helft minder. Bron: SD Worx 2021 reward databank (arbeiders) SD Worx.

Vroeg uit de veren

Naast het dus aantrekkelijke loon, kunnen arbeiders in de bouw, die verloond worden door het paritair comité 124 van de bouwsector, bovendien rekenen op heel wat extralegale voordelen: van een woon-werkvergoeding en een hospitalisatieverzekering tot een aanvullend pensioen en ecocheques.

De bouw is een knelpuntsector. Een job in de bouwsector biedt dus werkzekerheid. Kanttekeningen zijn dat je vaak vroeg moet opstaan, je je soms ver moet verplaatsen en je het bij extreme temperaturen vaak hard te verduren krijgt. Dat je fysiek vaak zwaar werk moet verzetten, kan zowel een voor- als een nadeel van de job zijn: enerzijds ben je ’s avonds soms helemaal bekaf, anderzijds hoef je de fitness niet meer in te duiken.

Heb je het niet zo begrepen op de bouwsector? De (petro)chemiesector is de bestbetaalde sector in ons land. Volgens recente cijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel verdienen werknemers in de chemie gemiddeld zo’n 5.400 euro bruto per maand.

