BOUWSHIFT. Waar liggen de woonuitbreidingsgebieden in jouw buurt? Zo vind je ze

Benieuwd waar door de bouwshift uit een woonuitbreidingsgebied ooit een bos zou kunnen verrijzen in jouw buurt? Of ben je bang dat jouw ideale woonplek in een gebied met overstromingsrisico ligt? Je kan het allemaal zelf makkelijk opzoeken op geopunt.be. Hieronder helpen we jou op weg.

De Vlaamse overheid verzamelde op Geopunt.be een heleboel gegevens die zowel experten als burgers kunnen raadplegen. Op de kaart kun je makkelijk zien waar er in jouw buurt woonuitbreidingsgebieden liggen. In het menu “Kaarten en plaatsen” kies je voor “Bouwen en wonen” en daar weer voor “Ruimtelijke ordening”. Daarna vink je de “Atlas van de woonuitbreidingsgebieden” aan.

De kaart van Geopunt biedt een aantal nuttige en leuke opties.

Inzoomen!

Omdat het om relatief kleine oppervlakten gaat, moet je om iets te kunnen zien links wel eerst stevig inzoomen op het gebied waar je meer over wil weten. De betekenis van de kleuren vind je in de legende (rechtsonder klikken). Ze vertellen of de woonuitbreidingsgebieden voor bebouwing vrijgegeven en/of inmiddels bebouwd zijn.

Overstromingsrisico? Check!

Ook het overstromingsrisico kan je nagaan op de kaart (“Bouwen en wonen” > “Overstromingsrisico”). Zelfs de geluidsbelasting - ook ‘s avonds en ‘s nachts - werd letterlijk in kaart gebracht. Voor zowat elke toepassing kan je links kiezen welke kaart (of luchtfoto, of hybride) je als achtergrond wil gebruiken: het is een beetje uitproberen voor je de handigste weergave vindt. Het is ook mogelijk om kaarten over elkaar te leggen, zodat je verschillende parameters kan combineren.

Op zoek naar de geschiedenis van je huis

Vroeger op de kaart, versus nu

Geopunt is dus erg nuttig om een goed overzicht te krijgen van de voor- en nadelen van de plek waar je wil gaan wonen. Of waar je al woont, want de historische kaarten bieden je de gelegenheid om de geschiedenis van je stek uit te zoeken. Opgelet: het spelen met de kaarten is verslavend…

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw (fusie)gemeente of stad gemiddeld waard is?

