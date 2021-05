Bomvol groenten en snel klaar: met deze zuiderse auberginelasagne van Sandra Bekkari haal je de lente in huis

Van de Amsterdam­se onderwe­reld tot het tijdloze ‘The Sopranos’: onze favoriete maffiase­ries

28 april Met Operatie Sky incasseerde het Antwerpse drugsmilieu de voorbije maanden gevoelige tikken, wat - als u het ons vraagt - ooit wel mag leiden tot een meeslepende verfilming of tv-adaptatie. In afwachting daarvan richten we deze week alvast onze blik op de beste buitenlandse maffiaseries. Ons aanbod? Het Amsterdams-Marokkaanse misdaadmilieu van ‘Mocro Maffia’, het grensverleggende ‘The Sopranos’, de Napolitaanse maffia in ‘Gomorra’ (alle drie op Streamz) en een Libanese misdaadfamilie (op Prime Video).