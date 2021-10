Boilers, ketels tot zelfs volledige keukens: schade bij werfdiefstal loopt op tot gemiddeld 30.000 euro

Wie het slachtoffer wordt van een werfdiefstal, ziet de schadekosten vaak flink oplopen. “Je zit zelfs al snel aan een bedrag van 30.000 euro”, zegt Olivier De Backer van Federale Verzekering. “Het gaat dan niet alleen om de gestolen materialen zelf, maar ook om de inbraakschade en herstellingswerken. De daders behoren vaak tot georganiseerde dievenbendes, die zich vooral richten op boilers, cv-ketels en pas geïnstalleerde keukens. Ze gaan die installaties heus niet netjes demonteren vooraleer alles mee te nemen, integendeel. We zien dat dat soort diefstallen de afgelopen twee à drie jaar sterk is toegenomen.”

Wat kan je doen om het te vermijden?

• Vraag de politie om een oogje in het zeil te houden. Als je even contact met hen opneemt en het adres van je werf doorgeeft, houden ze die doorgaans wel in de gaten. Deins er ook zeker niet voor terug om de omliggende buren in te schakelen voor wat extra sociale controle.

• Zorg dat de werf goed beveiligd is. Je aannemer is wettelijk verplicht om die af te sluiten, maar niet elke oplossing is even efficiënt. Goed verankerde en vastgemaakte metalen hekken van twee meter hoog zijn ideaal. Die vormen al een eerste serieuze hindernis voor geïnteresseerde boeven. Spreek je aannemer daar gerust over aan. Lees hier meer tips over hoe je je werf optimaal beveiligd.