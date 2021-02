Boekhouder of financieel analist: dit zijn de lonen in de financiële sector

SalarisBoekhouder en verzekeringsadviseur staan naast verpleegkundige, technieker en ICT-verantwoordelijke op de lijst met meest gegeerde profielen in Vlaanderen. Als specialist in finance hoef je dus niet lang naar werk te zoeken. Maar krijg je ook loon naar werken om continu met geldzaken bezig te zijn? Jobat.be zocht het uit.

Financiële dienstverlening: 4.629 euro bruto

Voltijdse werknemers in de financiële dienstverlening verdienen volgens het Belgische statistiekbureau Statbel gemiddeld 4.629 euro bruto per maand. Werk je in de verzekeringssector, dan mag je op een loon van ongeveer 4.430 euro rekenen. Dat is een pak meer dan het gemiddelde bruto maandloon in ons land, dat 3.627 euro bedraagt.

Boekhouder: 3.846 euro bruto

Uiteraard is de ene functie in de financiële en verzekeringssector de andere niet. Wil je aan de slag als boekhouder, dan mag je ervan uitgaan dat je salaris rond het gemiddelde van 3.846 euro per maand zal schommelen. Ook als je kiest voor een carrière als adviseur kredieten en leningen bij een bank is dat ongeveer het bedrag dat je maandelijks op je loonbrief zal zien verschijnen.

Financieel analist: 5.180 euro bruto

Naarmate je meer ervaring opdoet en extra verantwoordelijkheden opneemt in de financiële sector, zal je loon uiteraard stijgen. Zo verdient boekhoudkundig kaderpersoneel volgens Statbel gemiddeld 5.180 euro bruto. Het inkomen van een financieel analist, die de financiële situatie van bedrijven onder de loep neemt en budgetten opstelt, is van dezelfde grootorde.

Administratief personeel boekhouding: 3.366 euro bruto

Ben je niet slecht met cijfers, maar is opvolging en organisatie pas écht jouw sterkste kant? Dan haal je misschien meer voldoening uit een job als boekhoudkundig administratief medewerker. Het gemiddeld bruto maandloon voor die functie bedraagt 3.366 euro. Hetzelfde geldt voor administratief medewerkers die instaan voor de loonadministratie van het personeel in bedrijven.

Econoom: 5.063 euro bruto

Vind je financiën en geldstromen vooral ontzettend boeiend vanuit een theoretisch perspectief? Overweeg dan een job als econoom. Daarmee zal je ruim 5.063 euro bruto per maand binnenrijven. Je neemt dan een adviserende functie op in een privébedrijf of bij de overheid, zodat je organisatie weldoordachte beslissingen kan nemen op vlak van investeringen, eventuele overnames en nieuwe regelgeving.

