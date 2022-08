Boek nu al om een betoverende kerst te vieren. In deze chalet betaal je daar wel 210.000 euro voor

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. De hele zomer gaat het om vakantiehuizen waar je op reis kunt. Deze week blikken we al vooruit naar de winter met een chalet in Courchevel.

De zomervakantie zit er zo goed als op, maar niet getreurd, want dat betekent dat je al vooruit kunt kijken naar de kerstvakantie. Voor skiërs die nog op zoek zijn naar een idyllische locatie om kerst samen met vrienden of familie te vieren, is Les Bruxellois op alle vlakken een aanrader.

Volledig scherm . © Les Bruxellois

De poepchique chalet is groot genoeg om een ruime groep te ontvangen, want er is plaats voor achttien personen. Er zijn zeven kamers met een tweepersoonsbed en een kinderkamer met twee hoogteslapers. Iedereen heeft ook zijn eigen badkamer. De master bedroom heeft zelfs een eigen verdieping ter beschikking. Als je weet dat er in totaal 837 m² verdeeld is over vijf niveaus, dan begrijp je dat je er baadt in een zee van ruimte. Net als in de woonkamer raak je er ook overweldigd door het uitzicht.

Om je als huurder volledig te ontzorgen, staat een team klaar met een butler, schoonmaker, chef-kok en zelfs een chauffeur. Niet dat je per se de deur uit hoeft, want in de chalet zijn er ontspanningsmogelijkheden genoeg. Dé blikvanger is het binnenzwembad met een prachtige muurfoto die je het gevoel geeft in een bergmeer te zwemmen. Er zijn ook twee hot tubs, een sauna, speelzaal, gym, …

De locatie is al even exclusief als de chalet, want je verblijft in Courchevel, zowat het meest mondaine skigebied in Frankrijk. Aan al die luxe hangt natuurlijk een prijskaartje vast. De vanafprijs per week bedraagt 100.000 euro, maar in het hoogseizoen loopt dat flink op. Zo moet je 210.000 euro ophoesten om hier kerstavond te vieren. Klik hier voor meer info.