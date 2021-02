"Blijf van het natte gazon": wat mag je dit weekend al doen in je tuin en waar wacht je beter mee? Onze tuinexperte geeft advies

Record­aan­tal Vlaamse gezinnen wisselde vorig jaar van energiele­ve­ran­cier, doe hier de test hoeveel jij kan besparen

11 februari Vorig jaar waren er 208.003 energiewissels bij de Vlaamse gezinnen via de vergelijkingssite Mijnenergie.be. Dat is een stijging van 43,25% ten opzichte van 2019. Die groei valt deels toe schrijven aan het bijzonder grote besparingspotentieel in coronatijden, waar de prijsbewuste consument gretig op heeft ingespeeld. Online energie vergelijken was nog nooit zo populair.