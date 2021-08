Blijf jij eeuwig bij het ziekenfonds van je ouders? Hoe overstappen een verschil kan maken

SparenDe meeste Vlamingen veranderen nooit van ziekenfonds. Hoewel de basisopdracht van de verschillende ziekenfondsen in essentie dezelfde is, kunnen hun prijzen en voordelen wel sterk verschillen. Spaargids.be vat de belangrijkste zaken die je moet weten voor je samen.

Van ziekenfonds veranderen kan lonen, nochtans doen Vlamingen het zelden. Uit onderzoek van Partena Ziekenfonds blijkt dat maar liefst 72% nog nooit overstapte naar een andere mutualiteit. De overgrote meerderheid (91%) van degenen die de overstap wel maakten, deden dit bovendien maar één keer. Het gros van de Vlamingen blijft uit gewoonte bij het ziekenfonds van zijn ouders of partner. Een groot verschil met pakweg de energiesector: maar liefs 62% van de Vlamingen wisselde al meerdere keren van energieleverancier.

Is het voordelig?

Je bent wettelijk verplicht je aan te sluiten bij een ziekenfonds vanaf het moment dat je werkt, een werkloosheidsuitkering ontvangt of zodra je 25 jaar bent. Iedereen kan vrij kiezen bij welk ziekenfonds hij of zij zich aansluit. Elk ziekenfonds biedt je dezelfde wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit omvat enerzijds de terugbetaling van je gezondheidszorgen (dokterskosten, geneesmiddelen, ziekenhuisopnames…) en anderzijds de uitbetaling van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of tijdens zwangerschapsverlof.

Volgens de gegevens van Spaargids.be is de goedkoopste optie, voor een alleenstaande zonder personen ten laste, de Socialistische Mutualiteit van Brabant. Je betaalt er een jaarlijkse premie van 81,60 euro. Het Onafhankelijke Ziekenfonds (OZ) blijkt met een premie van 102,48 euro per jaar de duurste optie. Tussen het goedkoopste en duurste ziekenfonds zit er dus een jaarlijks prijsverschil van 22,88 euro. Dit is al aanzienlijk, maar wees je ook bewust van het verschil dat dit oplevert op lange termijn. Op 10 jaar loopt dit op tot 228,80 euro, en op 20 jaar zelfs tot 457,60 euro.

Verschillen

Je kan dus simpelweg kiezen voor het goedkoopste fonds. Maar je kan ook kijken naar de aanvullende verzekeringen en voordelen die het best bij je passen. Indien je hier vaak gebruik van maakt, kan een andere mutualiteit toch voordeliger uitkomen voor jou. Staar je dus niet enkel blind op de premie, want deze bijkomende voordelen zijn zeer divers en uitgebreid. Denk aan voordelen op vlak van oppas en thuiszorg, uitleendiensten en alternatieve geneeskunde…

Zo kan het bijvoorbeeld voor aanstaande ouders interessant zijn te kijken naar de premies die de mutualiteit uitbetaalt bij de geboorte van een kind. Partena keert met 200 euro per ouder het meest uit, terwijl de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen het minst gul is met 100 euro per aangesloten ouder. Mutualiteiten bieden nieuwe ouders ook andere voordelen zoals waardebonnen, verhuur van babyspullen en terugbetaling voor zwangerschapskinesitherapie.

Daarnaast bestaan er veel specifieke diensten en voordelen op vlak van hospitalisatie, tandzorg, optiek, psychologie... Dit zijn allemaal medische diensten waarvan de prijs snel kan oplopen. Wie er vaak beroep op moet doen, kan dus best ook nagaan welke mutualiteit op dit vlak de meest voordelige voorwaarden heeft.

Overstappen: gratis en eenvoudig

Het overstappen naar een andere mutualiteit is volledig kostenloos. Indien je wenst te veranderen hoef je enkel je nieuwe ziekenfonds op de hoogte te brengen. Zij zullen de nodige stappen ondernemen om jouw dossier over te nemen. Je kan elk trimester (januari, april, juli, oktober) de overstap doen. Je akkoord voor verandering van ziekenfonds moet wel binnen zijn voor de vijfde van de maand voorafgaande aan een nieuw trimester. Wil je in oktober veranderen, heb je dus nog tot 5 september de tijd.

